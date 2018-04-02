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02.04.2018  20:53

Верняєв: Федерація лиш частково компенсувала мені витрати на операції, а міністерство ніяк не брало участі

Олег Верняєв

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв за власний рахунок зробив необхідні операції.

Про це повідомляє sport.ua.

"Так, мені все прооперували за раз. І я сам всі медичні рахунки оплачував. Тільки потім федерація хоча б частково компенсувала мені витрати, міністерство молоді та спорту в цьому ніяк не брало участі", - розповів спортсмен.

"Так довго я ще ніколи не відпочивав. Перші три місяці повністю відійшов від гімнастики, у мене навіть бажання дивитися її не було. Але ось зараз я вже відчуваю, що нагулявся, свобода мені почала набридати", - поділився Олег.

"Хочеться повернутися в зал, попрацювати, повиступати, повигравав. Гімнастика ж не стоїть на місці, усі хлопці прогресують і їх треба наздоганяти", - зауважив Верняєв.

Нагадаємо, що через операції Верняєв пропустить весь сезон.





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