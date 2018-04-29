Українка виграла золото і бронзу на етапі Кубка світу в Баку

Влада Нікольченко

15-річна українська гімнастка Влада Нікольченко виграла дві медалі на етапі Кубка світу в Баку.

Нікольченко стала найкращою в булавах, отримавши 18.100 бала.

А у вправах зі стрічкою українка показала 3-й результат. Вона отримала 16.050 бала.

Раніше повідомлялося, що Нікольченко виграла срібло на етапі Кубка світу в Італії.