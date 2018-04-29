Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
116 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 17:40
Українка виграла золото і бронзу на етапі Кубка світу в Баку
|Влада Нікольченко
15-річна українська гімнастка Влада Нікольченко виграла дві медалі на етапі Кубка світу в Баку.
Нікольченко стала найкращою в булавах, отримавши 18.100 бала.
А у вправах зі стрічкою українка показала 3-й результат. Вона отримала 16.050 бала.
Раніше повідомлялося, що Нікольченко виграла срібло на етапі Кубка світу в Італії.
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