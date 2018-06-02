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02.06.2018  22:59

Збірна України виборола срібло на чемпіонаті Європи

 Христина Погранична допомогла українкам взяти срібло у команді

Збірна України завоювала срібло чемпіонату Європи з художньої гімнастики у командному турнірі. 

На змаганнях, які проходять в іспанській Гвадалахарі, українки поступилися лише росіянкам. Третіми у заліку були болгарки.

Зазначимо, що у результати командного турніру йдуть виступи у групових вправах та змаганнях юніорок. 

У групі українки фінішували четвертими, пропустивши вперед Росію, Італію та Болгарію, а от в юніорському турнірі українські художниці виступили набагато краще. 

Так, Христина Погранична зайняла друге місце у вправах з м'ячем та виграла змагання із обручем. 

Раніше повідомлялося, що українки завоювали дві нагороди на етапі Кубку світу в Узбекистані.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Гвадалахара (Іспанія)

Командний турнір

1-2 червня

1. Росія - 151,425

2. Україна - 141,000

3. Болгарія - 140,600





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