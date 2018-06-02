Збірна України виборола срібло на чемпіонаті Європи
|Христина Погранична допомогла українкам взяти срібло у команді
Збірна України завоювала срібло чемпіонату Європи з художньої гімнастики у командному турнірі.
На змаганнях, які проходять в іспанській Гвадалахарі, українки поступилися лише росіянкам. Третіми у заліку були болгарки.
Зазначимо, що у результати командного турніру йдуть виступи у групових вправах та змаганнях юніорок.
У групі українки фінішували четвертими, пропустивши вперед Росію, Італію та Болгарію, а от в юніорському турнірі українські художниці виступили набагато краще.
Так, Христина Погранична зайняла друге місце у вправах з м'ячем та виграла змагання із обручем.
Раніше повідомлялося, що українки завоювали дві нагороди на етапі Кубку світу в Узбекистані.
Чемпіонат Європи з художньої гімнастики
Гвадалахара (Іспанія)
Командний турнір
1-2 червня
1. Росія - 151,425
2. Україна - 141,000
3. Болгарія - 140,600
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