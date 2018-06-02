Збірна України виборола срібло на чемпіонаті Європи

Христина Погранична допомогла українкам взяти срібло у команді

Збірна України завоювала срібло чемпіонату Європи з художньої гімнастики у командному турнірі.

На змаганнях, які проходять в іспанській Гвадалахарі, українки поступилися лише росіянкам. Третіми у заліку були болгарки.

Зазначимо, що у результати командного турніру йдуть виступи у групових вправах та змаганнях юніорок.

У групі українки фінішували четвертими, пропустивши вперед Росію, Італію та Болгарію, а от в юніорському турнірі українські художниці виступили набагато краще.

Так, Христина Погранична зайняла друге місце у вправах з м'ячем та виграла змагання із обручем.

Раніше повідомлялося, що українки завоювали дві нагороди на етапі Кубку світу в Узбекистані.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Гвадалахара (Іспанія)

Командний турнір

1-2 червня

1. Росія - 151,425

2. Україна - 141,000

3. Болгарія - 140,600