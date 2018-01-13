Збірна України провалилася у матчі кваліфікації ЧС-2019, поступившись Італії
|Збірна України/facebook.com/pallamano
Чоловіча збірна України несподівано програла Італії 28:29 у матчі 2-го туру першого етапу кваліфікації ЧС-2019.
Після перемоги над Фарерськими Островами у першому турі (30:22) українці не змогли покращити свою гру і практично весь матч перебували у ролі тих, хто наздоганяє суперника. А наприкінці поєдинку італійці продемонстрували кращу влучність на стадії завершення атак.
Також однією зі складових успіху італійців стала надійна гра воротаря Доменіко Ебнера.
В іншому матчі групи Румунія обіграла Фарери 28:20 та очолили квартет із 4 очками.
Тепер для виходу у раунд плей-офф підопічним Віталія Андронова необхідно обіграти Румунію із різницею у 6 м'ячів. Матч відбудеться о 19:15 у суботу 13 січня.
Чемпіонат світу-2019
Кваліфікація
Груповий турнір
Група 3
Больцано (Італія)
2-й тур
12 січня
Італія - Україна 29:28 (16:14)
Румунія - Фарери - 28:20 (15:10)
Раніше повідомлялося, що представник України у Лізі чемпіонів запорізький Мотор вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів.
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