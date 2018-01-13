Збірна України провалилася у матчі кваліфікації ЧС-2019, поступившись Італії

Збірна України/facebook.com/pallamano

Чоловіча збірна України несподівано програла Італії 28:29 у матчі 2-го туру першого етапу кваліфікації ЧС-2019.

Після перемоги над Фарерськими Островами у першому турі (30:22) українці не змогли покращити свою гру і практично весь матч перебували у ролі тих, хто наздоганяє суперника. А наприкінці поєдинку італійці продемонстрували кращу влучність на стадії завершення атак.

Також однією зі складових успіху італійців стала надійна гра воротаря Доменіко Ебнера.

В іншому матчі групи Румунія обіграла Фарери 28:20 та очолили квартет із 4 очками.

Тепер для виходу у раунд плей-офф підопічним Віталія Андронова необхідно обіграти Румунію із різницею у 6 м'ячів. Матч відбудеться о 19:15 у суботу 13 січня.

Чемпіонат світу-2019

Кваліфікація

Груповий турнір

Група 3

Больцано (Італія)

2-й тур

12 січня

Італія - Україна 29:28 (16:14)

Румунія - Фарери - 28:20 (15:10)

Раніше повідомлялося, що представник України у Лізі чемпіонів запорізький Мотор вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів.