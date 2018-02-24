227 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.02.2018 22:56
Мотор вирвав перемогу в першій стиковій грі плей-офф Ліги чемпіонів
|ГК Мотор
Запорізький Мотор в першому стиковому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів обіграв віце-чемпіона Данії Ск'єрн з рахунком 32:30.
Матч-відповідь відбудеться 4 березня в Данії.
Ліга чемпіонів
Плей-офф
Перша стикова гра
24 лютого
Мотор - Ск'єрн 32:30 (19:14)
Нагадаємо, що Мотор вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів з другого місця, поступившись першим рядком Монпельє.
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