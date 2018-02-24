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24.02.2018  22:56

Мотор вирвав перемогу в першій стиковій грі плей-офф Ліги чемпіонів

ГК Мотор

Запорізький Мотор в першому стиковому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів обіграв віце-чемпіона Данії Ск'єрн з рахунком 32:30.

Матч-відповідь відбудеться 4 березня в Данії.

Ліга чемпіонів

Плей-офф

Перша стикова гра

24 лютого

Мотор - Ск'єрн 32:30 (19:14)

Нагадаємо, що Мотор вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів з другого місця, поступившись першим рядком Монпельє.


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