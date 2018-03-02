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02.03.2018  15:45

Визначився склад збірної України на матчі кваліфікації ЧЄ-2018

 

Тренерський штаб жіночої збірної України назвав склад, який виступатиме на матчах кваліфікації ЧЄ-2018 проти Швейцарії. 

У список головного тренера команди Бориса Чижова потрапило 19 гандболісток.

Збори пройдуть з 15 по 19 березня на Олімпійській базі в Конча-Заспі. 21 березня збірні Швейцарії та України зіграють в швейцарському Зіггенталі, а 25 березня суперниці зустрінуться в Києві на майданчику Палацу спорту.

Воротарі:

Вікторія Тимошенкова (Роман, Румунія)

Юдіт Балог (Кишварда, Угорщина)

Олександра Кребс (Слован, Словаччина)

Польові гравці:

Вікторія Борщенко (Ростов, Росія)

Євгенія Левченко (БНТУ-БелАЗ, Білорусь)

Ірина Глібко (Вальча, Румунія)

Юлія Андрійчук (Полатлі, Туреччина)

Лілія Горільська (МТК, Угорщина)

Ольга Передерій (Крім, Словенія)

Анна Редька (Гомель, Білорусь)

Леся Смолінг (Гомель, Білорусь)

Ольга Лаюк (Анкара Єнімахалле, Туреччина)

Юлія Снопова (Муратпаша, Туреччина)

Ірина Стельмах (Галичанка)

Наталія Стрюкова (Галичанка)

Наталія Савчин (Галичанка)

Наталія Воловник (Галичанка)

Ілона Гайкова (Галичанка)

Ірина Компанієць (Карпати)

Зазначимо, що наразі у своїй групі Україна йде на третьому місці - у першому турі синьо-жовті поступилися Норвегії на виїзді 22:35, а у наступному матчі у Сумах здолали Хорватію 26:22. 

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України провалила кваліфікацію ЧС-2019.




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