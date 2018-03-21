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21.03.2018  23:34

Збірна України несподівано поступилася Швейцарії у кваліфікації на ЧЄ-2018

 Збірна Швейцарії радіє перемозі над Україною/Facebook

Жіноча збірна України неочікувано програла Швейцарії у матчі 3-го туру кваліфікації ЧЄ-2018

Українка нічого не змогли протипоставити щільній грі у захисті суперника і поступилися із різницею у 6 м'ячів - 15:21. 

Таким чином, українки суттєво погіршили свої шанси на потрапляння на європейську першість. 

Чемпіонат Європи-2018

Жінки 

Кваліфікація

21 березня 

Швейцарія - Україна - 21:15 (9:7)

Норвегія - Хорватія - 35:28

В активі українок після трьох турів - лише одна перемога. Наступну зустріч підопічні Бориса Чижова проведуть у Києві проти все тієї ж Швейцарії - матч відбудеться 25 березня у столичному Палаці спорту. 

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України провалила кваліфікацію ЧС-2019.





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