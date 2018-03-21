Збірна України несподівано поступилася Швейцарії у кваліфікації на ЧЄ-2018

Збірна Швейцарії радіє перемозі над Україною/Facebook

Жіноча збірна України неочікувано програла Швейцарії у матчі 3-го туру кваліфікації ЧЄ-2018.

Українка нічого не змогли протипоставити щільній грі у захисті суперника і поступилися із різницею у 6 м'ячів - 15:21.

Таким чином, українки суттєво погіршили свої шанси на потрапляння на європейську першість.

Чемпіонат Європи-2018

Жінки

Кваліфікація

21 березня

Швейцарія - Україна - 21:15 (9:7)

Норвегія - Хорватія - 35:28

В активі українок після трьох турів - лише одна перемога. Наступну зустріч підопічні Бориса Чижова проведуть у Києві проти все тієї ж Швейцарії - матч відбудеться 25 березня у столичному Палаці спорту.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України провалила кваліфікацію ЧС-2019.