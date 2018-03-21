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394 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 23:34
Збірна України несподівано поступилася Швейцарії у кваліфікації на ЧЄ-2018
|Збірна Швейцарії радіє перемозі над Україною/Facebook
Жіноча збірна України неочікувано програла Швейцарії у матчі 3-го туру кваліфікації ЧЄ-2018.
Українка нічого не змогли протипоставити щільній грі у захисті суперника і поступилися із різницею у 6 м'ячів - 15:21.
Таким чином, українки суттєво погіршили свої шанси на потрапляння на європейську першість.
Чемпіонат Європи-2018
Жінки
Кваліфікація
21 березня
Швейцарія - Україна - 21:15 (9:7)
Норвегія - Хорватія - 35:28
В активі українок після трьох турів - лише одна перемога. Наступну зустріч підопічні Бориса Чижова проведуть у Києві проти все тієї ж Швейцарії - матч відбудеться 25 березня у столичному Палаці спорту.
Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України провалила кваліфікацію ЧС-2019.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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