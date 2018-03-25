Україна - Швейцарія: де дивитися матч відбору на Євро-2018

Збірна України / ФГУ

25-го березня жіноча збірна України у Києві зіграє проти команди Швейцарії в рамках відбору на ЧЄ-2018.

Початок зустрічі - о 19.00.

Пряма трансляцію поєдинку відбудеться в ефірі UA:Перший та Спорт 1.

Також подивитися гру можна за цим посиланням.

Як відомо, напередодні збірна України неочікувано програла Швейцарії у матчі 3-го туру кваліфікації ЧЄ-2018.