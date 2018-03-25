СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
769 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 17:11
Україна - Швейцарія: де дивитися матч відбору на Євро-2018
|Збірна України / ФГУ
25-го березня жіноча збірна України у Києві зіграє проти команди Швейцарії в рамках відбору на ЧЄ-2018.
Початок зустрічі - о 19.00.
Пряма трансляцію поєдинку відбудеться в ефірі UA:Перший та Спорт 1.
Також подивитися гру можна за цим посиланням.
Як відомо, напередодні збірна України неочікувано програла Швейцарії у матчі 3-го туру кваліфікації ЧЄ-2018.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
|
23.05.2017
Золотий сезон Галичанки. Львівські гандболістки виграли і Кубок України. ФОТО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій