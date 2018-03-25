Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Гандбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
268 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
25.03.2018  20:58

Збірна України знову програла Швейцарії

 

Жіноча збірна України вкрай невдало провела і другий поєдинок відбірного турніру до чемпіонату Європи-2018, поступившись аутсайдеру групи Швейцарії.

Таким чином наша команда опустилася на останнє місце в таблиці. Команді тепер доведеться сподіватися на перемогу над лідером групи Норвегією, щоб зберегти шанси на успіх.

Як відомо, напередодні збірна України неочікувано програла Швейцарії у матчі 3-го туру кваліфікації ЧЄ-2018.

Чемпіонат Європи-2018

Жінки

Кваліфікація

25 березня

Україна - Швейцарія 21:22 (9:9)

Норвегія - Хорватія 33:27 (13:12)

Турнірне становище: Норвегія - 8, Швейцарія - 4, Хорватія - 2, Україна - 2





Читай також
Україна - Швейцарія: де дивитися матч відбору на Євро-2018
Збірна України несподівано поступилася Швейцарії у кваліфікації на ЧЄ-2018
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
22:46
Теніс. Світоліна - Гаврілова: відео онлайн-трансляція поєдинку в Маямі
22:35
Баскетбол. Баскетболіст переніс серцевий напад під час матчу і потрапив в реанімацію. ВІДЕО
22:21
Футбол. Маріуполь на матч проти Динамо виділить сектор для студентів
21:58
Футбол. Дніпро-1 відіграв чотири м’ячі в спарингу з Ворсклою
21:44
Футбол. Шевченко розповів про головну проблему збірної
21:23
Футбол. Селезньов про виступи в Росії: Це була помилка
20:58
Гандбол. Збірна України знову програла Швейцарії
20:44
Футбол. Суперник України в Лізі націй виграв Кубок короля Таїланду
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
23.05.2017

Золотий сезон Галичанки. Львівські гандболістки виграли і Кубок України. ФОТО
Львів'яни у нинішньому сезоні виграли Суперкубок, чемпіонат Суперліги та Кубок України.
Львівська гандбольна Галичанка офіційно оформила чемпіонство
Чоловіча збірна Франції відстояла титул чемпіона світу з гандболу. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!