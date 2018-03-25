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268 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 20:58
Збірна України знову програла Швейцарії
Жіноча збірна України вкрай невдало провела і другий поєдинок відбірного турніру до чемпіонату Європи-2018, поступившись аутсайдеру групи Швейцарії.
Таким чином наша команда опустилася на останнє місце в таблиці. Команді тепер доведеться сподіватися на перемогу над лідером групи Норвегією, щоб зберегти шанси на успіх.
Як відомо, напередодні збірна України неочікувано програла Швейцарії у матчі 3-го туру кваліфікації ЧЄ-2018.
Чемпіонат Європи-2018
Жінки
Кваліфікація
25 березня
Україна - Швейцарія 21:22 (9:9)
Норвегія - Хорватія 33:27 (13:12)
Турнірне становище: Норвегія - 8, Швейцарія - 4, Хорватія - 2, Україна - 2
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