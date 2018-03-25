Збірна України знову програла Швейцарії

Жіноча збірна України вкрай невдало провела і другий поєдинок відбірного турніру до чемпіонату Європи-2018, поступившись аутсайдеру групи Швейцарії.

Таким чином наша команда опустилася на останнє місце в таблиці. Команді тепер доведеться сподіватися на перемогу над лідером групи Норвегією, щоб зберегти шанси на успіх.

Як відомо, напередодні збірна України неочікувано програла Швейцарії у матчі 3-го туру кваліфікації ЧЄ-2018.

Чемпіонат Європи-2018

Жінки

Кваліфікація

25 березня

Україна - Швейцарія 21:22 (9:9)

Норвегія - Хорватія 33:27 (13:12)

Турнірне становище: Норвегія - 8, Швейцарія - 4, Хорватія - 2, Україна - 2