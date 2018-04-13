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13.04.2018  10:41

Україна дізналась суперників у відборі на Євро-2020

 

Суперниками збірної України у відборі на чемпіонат Європи-2020 стануть олімпійські чемпіони 2016 збірна Данії, а також команди Чорногорії та Фарерських островів.

Жеребкування кваліфікації відбулось 12 квітня у Тронхеймі. Всього сформовано 8 груп по 4 команди в кожній, пише ФГУ.

Жеребкування відбору до ЧЄ-2020

Група 1: Німеччина, Польща, Ізраїль, Косово

Група 2: Хорватія, Сербія, Швейцарія, Бельгія

Група 3: Македонія, Ісландія, Туреччина, Греція

Група 4: Словенія, Нідерланди, Латвія, Естонія

Група 5: Білорусь, Чехія, Боснія і Герцеговріна, Фінляндія

Група 6: Франція, Португалія, Литва, Румунія

Група 7: Угорщина, Росія, Словаччина, Італія

Група 8: Данія, Чорногорія, УКРАЇНА, Фарерські острови

Всього у відборі візьмуть участь 32 збірні. 20 з них проб'ються на Євро через кваліфікацію. Ще 4 місця закріплені за Іспанією (чемпіон 2018 роки) і країнами-організаторами турніру - Швецією, Норвегією та Австрією.

На чемпіонат Європи вийдуть команди, що зайняли 1 і 2 місця в своїх відбірних групах, а також 4 найкращих команди, які зайняли 3 місця. При визначенні кращих 3-х команд будуть враховуватися матчі тільки з 1 і 2 командами підсумкової турнірної таблиці. Матчі з 4-ю командою до уваги братися не будуть.

Відбірний турнір стартує в кінці жовтня 2018-го року, а завершаться в червні 2019-го.

Базові дати відбірного турніру:

1 і 2 тури: 24 - 28 жовтень 2018 року
3 і 4 тури: 10 - 14 квітень 2019 року
5 і 6 тури: 12 - 16 червень 2019 року

Чемпіонат Європи пройде з 10 до 26 січня 2020 року. Вперше турнір приймуть відразу три країни.

У відборі до Євро-2020 українці виступлять під керівництвом нового головного тренера Івана Фучеджі. Завдання команди - пробитися до фінальної частини.





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