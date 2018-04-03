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03.04.2018  18:54

Збірну Росії з гандболу позбавили медалей чемпіонату Європи через допінг

 

Європейська гандбольна федерація (EHF) позбавила жіночу молодіжну збірну Росії срібла чемпіонату Європи 2017 року через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє newsru.com.

Раніше троє членів команди, складеної з гравців не старше 19 років, здали позитивний допінг-тест на мельдоній.

На Федерацію гандболу Росії накладено штраф в розмірі 20 тисяч євро і умовне дворічне відсторонення від участі в наступних змаганнях в цій віковій категорії з випробувальним терміном два роки.

Нагадаємо, що збірній Росії заборонили курити кальян під час чемпіонату світу-2018.





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