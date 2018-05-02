Балтійську лігу вперше в історії виграв український клуб

ГК Галичанка

Львівська Галичанка стала чемпіоном Балтійської жіночої гандбольної ліги поточного сезону.

Переможець та призери визначились відповідно до місць у турнірній таблиці після чотирьох з’їзних турів, пише сайт клубу.

Очолила турнірну таблицю "Галичанка", в активі якої 26 очок. На другому місці розташувався чемпіон ліги попереднього сезону – ГК Гомель (Білорусь) – 24 оч. На третій сходинці – литовський Жальгіріс – 12 оч.

Підсумкова турнірна таблиця після 4-х турів:

Галичанка (Львів) – 26

ГК Гомель (Білорусь) – 24

"Жальгіріс (Каунас, Литва) – 12

ГК Гарлява (Каунаська обл., Литва) – 8

Городнічанка (Гродно, Білорусь) – 0

Раніше була інформація, що Хімік здолав Галичанку у матчі за Суперкубок серед жіночих команд.