Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
227 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 21:06
Балтійську лігу вперше в історії виграв український клуб
|ГК Галичанка
Львівська Галичанка стала чемпіоном Балтійської жіночої гандбольної ліги поточного сезону.
Переможець та призери визначились відповідно до місць у турнірній таблиці після чотирьох з’їзних турів, пише сайт клубу.
Очолила турнірну таблицю "Галичанка", в активі якої 26 очок. На другому місці розташувався чемпіон ліги попереднього сезону – ГК Гомель (Білорусь) – 24 оч. На третій сходинці – литовський Жальгіріс – 12 оч.
Підсумкова турнірна таблиця після 4-х турів:
Галичанка (Львів) – 26
ГК Гомель (Білорусь) – 24
"Жальгіріс (Каунас, Литва) – 12
ГК Гарлява (Каунаська обл., Литва) – 8
Городнічанка (Гродно, Білорусь) – 0
Раніше була інформація, що Хімік здолав Галичанку у матчі за Суперкубок серед жіночих команд.
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