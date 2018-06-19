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19.06.2018  10:41

Український клуб вперше в історії виступить у Лізі чемпіонів у елітній групі

 

Запорізький Мотор в сезоні 2018/19 буде виступати в Лізі чемпіонів в групі А чи В.

Попередні три сезони український клуб виступав у нижчих за класом групах С і D, але виходив в плей-офф турніру.

Це буде перша участь для Мотора в елітних групах ЛЧ. Раніше це було неможливим через відсутність місткої арени, але після реконструкції комплексу Юність в Запоріжжі тепер там можуть проходити міжнародні матчі вищого рівня.

Також разом із запорізьким клубом в групах А і В будуть грати:

"Парі Сен-Жермен" (Франція), "Вардар" (Македонія), "Віве" (Польща), "Пік" (Угорщина), "Фленсбург" (Німеччина), "Барселона" (Іспанія), "Ск'єрн" (Данія ), БГК ім. Мєшкова (Білорусь), "Загреб" (Хорватія), "Крістіанстад" (Швеція), "Целє" (Словенія), "Райн Левен" (Німеччина), "Веспрем" (Угорщина), "Нант" (Франція) і "Монпельє "(Франція).

У попередньому сезоні Мотор вилетів в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.





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