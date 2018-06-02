Збірна України провалила кваліфікацію на чемпіонат Європи

Жіноча збірна України не спромоглася переграти Хорватію у заключному поєдинку кваліфікації на чемпіонат Європи-2018.

У виїзному поєдинку українки поступилися 25:28 і зайняли останнє місце у своїй групі.

Таким чином, українська збірна вже двічі поспіль пропустить континентальну першість.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

№ Збірна І В Н П +/- О 1 Норвегія 5 5 0 0 48 10 2 Хорватія 5 2 0 3 7 6 3 Швейцарія 5 2 0 3 -31 4 4 Україна 5 1 0 4 -24 2

Раніше повідомлялося, що українська команда програла Швейцарії.

Чемпіонат Європи-2018

Кваліфікація

5-й тур

Група 1

Хорватія - України - 28:25 (15:12)