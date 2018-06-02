Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
194 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 20:57
Збірна України провалила кваліфікацію на чемпіонат Європи
Жіноча збірна України не спромоглася переграти Хорватію у заключному поєдинку кваліфікації на чемпіонат Європи-2018.
У виїзному поєдинку українки поступилися 25:28 і зайняли останнє місце у своїй групі.
Таким чином, українська збірна вже двічі поспіль пропустить континентальну першість.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
|№
|Збірна
|І
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|1
|Норвегія
|5
|5
|0
|0
|48
|10
|2
|Хорватія
|5
|2
|0
|3
|7
|6
|3
|Швейцарія
|5
|2
|0
|3
|-31
|4
|4
|Україна
|5
|1
|0
|4
|-24
|2
Раніше повідомлялося, що українська команда програла Швейцарії.
Чемпіонат Європи-2018
Кваліфікація
5-й тур
Група 1
Хорватія - України - 28:25 (15:12)
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
23.05.2017
Золотий сезон Галичанки. Львівські гандболістки виграли і Кубок України. ФОТО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій