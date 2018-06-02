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02.06.2018  20:57

Збірна України провалила кваліфікацію на чемпіонат Європи

 

Жіноча збірна України не спромоглася переграти Хорватію у заключному поєдинку кваліфікації на чемпіонат Європи-2018.

У виїзному поєдинку українки поступилися 25:28 і зайняли останнє місце у своїй групі. 

Таким чином, українська збірна вже двічі поспіль пропустить континентальну першість. 

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

Збірна І В Н П +/- О
1 Норвегія 5 5 0 0 48 10
2 Хорватія 5 2 0 3 7 6
3 Швейцарія 5 2 0 3 -31 4
4 Україна 5 1 0 4 -24 2

Раніше повідомлялося, що українська команда програла Швейцарії.

Чемпіонат Європи-2018

Кваліфікація

5-й тур

Група 1

Хорватія - України - 28:25 (15:12)





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