Збірна України стартувала з перемоги на турнірі в Італії

Чоловіча збірна України перемогла Латвію у першому матчі турніру Adriatic Cup-2018 в Італії.

8-го червня українці проведуть зустріч з господарями турніру італійцями, а 9-го - з Туреччиною.

Adriatic Cup-2018

Перше коло

7 червня

Україна - Латвія 29:22 (14:13)

Раніше була інформація, що збірна України провалила кваліфікацію на чемпіонат Європи.