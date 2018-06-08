Українці не змогли здолати господарів турніру Adriatic Cup-2018

Збірна України з гандболу програла другий матч у відбірковому раунді до чемпіонату світу 2019 італійцям.

У поєдинку проти збірної Італії українці практично весь матч були в ролі наздоганяючих і в підсумку пропустили вирішальний гол за п'ять секунд до фінальної сирени.

Таким чином, в активі України та Італії по 2 очка, а у лідера групи Румунії - 4 пункту. Завтра українці грають з Румунією, а Італія зустрінеться зі збірною Фарерських островів.

Переможець групи виходить в наступний раунд відбору.

Adriatic Cup-2018

Перше коло

8 червня

Україна - Італія 28:29 (14:16)

Нагадуємо, збірна України стартувала з перемоги на турнірі в Італії.

Раніше була інформація, що збірна України провалила кваліфікацію на чемпіонат Європи.