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122 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 23:00
Українці не змогли здолати господарів турніру Adriatic Cup-2018
Збірна України з гандболу програла другий матч у відбірковому раунді до чемпіонату світу 2019 італійцям.
У поєдинку проти збірної Італії українці практично весь матч були в ролі наздоганяючих і в підсумку пропустили вирішальний гол за п'ять секунд до фінальної сирени.
Таким чином, в активі України та Італії по 2 очка, а у лідера групи Румунії - 4 пункту. Завтра українці грають з Румунією, а Італія зустрінеться зі збірною Фарерських островів.
Переможець групи виходить в наступний раунд відбору.
Adriatic Cup-2018
Перше коло
8 червня
Україна - Італія 28:29 (14:16)
Нагадуємо, збірна України стартувала з перемоги на турнірі в Італії.
Раніше була інформація, що збірна України провалила кваліфікацію на чемпіонат Європи.
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