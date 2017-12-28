Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Хокей
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
64 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
28.12.2017  23:20

Українські юніори обіграли Польщу на старті турніру в Угорщині

 

Юніорська збірна України (вік гравців до 18 років) вдала стартувала на турнірі Кубок чотирьох націй у Будапешті, обігравши Польщу 2:1.

Українці поступалися польським ровесникам, пропустивши шайбу у другому періоді. Проте за чотири хвилини до фінальної сирени Дмитро Даниленко зрівняв рахунок.

А у додатковій 5-хвилинці вже через 48 секунд після вкидання Фелікс Морозов точним кидком приніс перемогу синьо-жовтим.

В іншому матчі зустрілися дві угорські збірні: білі перемогли червоних 4:3 в овертаймі. 

29 грудня підопічні Олега Ігнатьєва зіграють з обома угорськими збірними. 

Кубок чотирьох націй

Юніорські збірні

Угорщина (Будапешт)

1-й тур

Польща - Україна - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 - Тичинський, 36:51 ГМ

1:1 - Даниленко (Арабов, Іващенко), 56:01

1:2 - Морозов (Матейченко, Табашник), 60:48

Воротарі: Липинський - Оганджанян

Кидки: 20 - 37

Угорщина-білі - Угорщина-червоні - 4:3 ОТ

Раніше повідомлялося, що юніорський чемпіонат світу у дивізіоні 1В, де гратиме Україна, перенесено з Одеси до Києва


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
23:54
Футбол. Арсенал переміг Крістал Пелас в 20 турі чемпіонату Англії
23:36
Футбол. Венгер повторив рекорд Фергюсона за кількістю матчів в АПЛ
23:20
Хокей. Українські юніори обіграли Польщу на старті турніру в Угорщині
23:07
Футбол. Санжар - найкращий тренер УПЛ в 2017 році
22:47
Футбол. Михалик залишається в Локомотиві
22:25
Бокс. Ломаченко став боксером 2017 року за версією HBO
22:06
Біатлон. Джима та Реш посіли 5 місце в Різдвяній гонці
21:47
Футбол. Шахтар запропонував Фонсеці новий контракт
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
Інтерв'ю
 
Публікації
12.06.2017

Піттсбург Пінгвінз вп'яте виграв Кубок Стенлі
У фінальній серії "пінгвіни" здолали Нешвілл 4:2.
ЧС-2017. Канада - Швеція 1:1 (0:2 бул). Фінал імені Генріка Лундквіста
ЧС-2017. Дивізіон I. Група A. Україна - Австрія 0:1. Відступати вже нікуди
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!