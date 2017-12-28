Українські юніори обіграли Польщу на старті турніру в Угорщині
Юніорська збірна України (вік гравців до 18 років) вдала стартувала на турнірі Кубок чотирьох націй у Будапешті, обігравши Польщу 2:1.
Українці поступалися польським ровесникам, пропустивши шайбу у другому періоді. Проте за чотири хвилини до фінальної сирени Дмитро Даниленко зрівняв рахунок.
А у додатковій 5-хвилинці вже через 48 секунд після вкидання Фелікс Морозов точним кидком приніс перемогу синьо-жовтим.
В іншому матчі зустрілися дві угорські збірні: білі перемогли червоних 4:3 в овертаймі.
29 грудня підопічні Олега Ігнатьєва зіграють з обома угорськими збірними.
Кубок чотирьох націй
Юніорські збірні
Угорщина (Будапешт)
1-й тур
Польща - Україна - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
1:0 - Тичинський, 36:51 ГМ
1:1 - Даниленко (Арабов, Іващенко), 56:01
1:2 - Морозов (Матейченко, Табашник), 60:48
Воротарі: Липинський - Оганджанян
Кидки: 20 - 37
Угорщина-білі - Угорщина-червоні - 4:3 ОТ
Раніше повідомлялося, що юніорський чемпіонат світу у дивізіоні 1В, де гратиме Україна, перенесено з Одеси до Києва.
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