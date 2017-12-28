Українські юніори обіграли Польщу на старті турніру в Угорщині

Юніорська збірна України (вік гравців до 18 років) вдала стартувала на турнірі Кубок чотирьох націй у Будапешті, обігравши Польщу 2:1.

Українці поступалися польським ровесникам, пропустивши шайбу у другому періоді. Проте за чотири хвилини до фінальної сирени Дмитро Даниленко зрівняв рахунок.

А у додатковій 5-хвилинці вже через 48 секунд після вкидання Фелікс Морозов точним кидком приніс перемогу синьо-жовтим.

В іншому матчі зустрілися дві угорські збірні: білі перемогли червоних 4:3 в овертаймі.

29 грудня підопічні Олега Ігнатьєва зіграють з обома угорськими збірними.

Кубок чотирьох націй

Юніорські збірні

Угорщина (Будапешт)

1-й тур

Польща - Україна - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 - Тичинський, 36:51 ГМ

1:1 - Даниленко (Арабов, Іващенко), 56:01

1:2 - Морозов (Матейченко, Табашник), 60:48

Воротарі: Липинський - Оганджанян

Кидки: 20 - 37

Угорщина-білі - Угорщина-червоні - 4:3 ОТ

Раніше повідомлялося, що юніорський чемпіонат світу у дивізіоні 1В, де гратиме Україна, перенесено з Одеси до Києва.