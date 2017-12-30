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30.12.2017  17:27

Збірна України (U-18) виграла Кубок чотирьох націй у Будапешті

 Україна здолала Угорщину/xsport.ua

Юніорська збірна України (U-18) обіграла Угорщину 5:1 у фіналі турніру Кубок чотирьох націй у Будапешті

Підопічні Олега Ігнатьєва провели у столиці Угорщини чотири поєдинки, здобувши перемоги у кожному з них.

Зазначимо, що у чотирьох матчах на турнірі українці закинули 17 шайб. 

Кубок чотирьох націй

Юніорські збірні

Угорщина (Будапешт)

Фінал

30 грудня

Україна - Угорщина (червоні) - 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)

1:0 - Матейченко (Кругляков), 04:35

2:0 - Даниленко (Миклуха, Іващенко), 06:27

3:0 - Халін (Морозов, Сиротенко), 07:50

3:1 - Кедвеш (Богешич), 49:33

4:1 - Арабов, 56:09

5:1 - Середницький (Миклуха, Матейченко), 56:33

Воротарі: Оганджанян - Хорват

Кидки: 50 - 15

Матч за третє місце

Польща - Угорщина (білі) - 5:2 

Раніше повідомлялося, що юніорський чемпіонат світу у дивізіоні 1В, де гратиме Україна у квітні, перенесено з Одеси до Києва


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