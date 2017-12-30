Збірна України (U-18) виграла Кубок чотирьох націй у Будапешті
|Україна здолала Угорщину/xsport.ua
Юніорська збірна України (U-18) обіграла Угорщину 5:1 у фіналі турніру Кубок чотирьох націй у Будапешті.
Підопічні Олега Ігнатьєва провели у столиці Угорщини чотири поєдинки, здобувши перемоги у кожному з них.
Зазначимо, що у чотирьох матчах на турнірі українці закинули 17 шайб.
Кубок чотирьох націй
Юніорські збірні
Угорщина (Будапешт)
Фінал
30 грудня
Україна - Угорщина (червоні) - 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
1:0 - Матейченко (Кругляков), 04:35
2:0 - Даниленко (Миклуха, Іващенко), 06:27
3:0 - Халін (Морозов, Сиротенко), 07:50
3:1 - Кедвеш (Богешич), 49:33
4:1 - Арабов, 56:09
5:1 - Середницький (Миклуха, Матейченко), 56:33
Воротарі: Оганджанян - Хорват
Кидки: 50 - 15
Матч за третє місце
Польща - Угорщина (білі) - 5:2
Раніше повідомлялося, що юніорський чемпіонат світу у дивізіоні 1В, де гратиме Україна у квітні, перенесено з Одеси до Києва.
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