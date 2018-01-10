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10.01.2018  22:45

Донбас переміг Кременчук. Матчі регулярної першості УХЛ

ХК Кременчук

У центральному матчі ігрового дня регулярної першості УХЛ донбас на виїзді впевнено переміг Кременчук - 5:2.

Слід зазначити, що господарі вигравали 2:0, але гірники зуміли перехламати хід гри й перемогти.

Це вже 26-а перемога Донбасу поспіл в регулярній першості.

Крменчук - Донбас 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)

1:0 - Чернишенко (Алексанян-Петрович, Красильников) - 1:52

2:0 - Бойков (Карпенко, Рубан) - 2:23

2:1 - Кузьмик (Лялька, Коренчук) - 6:19

2:2 - Свищев (Мазур, Ворона) - 8:16

2:3 - Матвієнко (Кузьмик, Денискин) - 18:25, ГБ

2:4 - Кузьмик (Коренчук) - 30:15

2:5 - Коренчук (Кузьмик, Влад) - 46:17

Воротарі: Петленко (Власенко - 8:16) - Дьяченко

МХК Динамо - Вовки 2:1 (1:0; 0:0; 1:1)

1:0 Чердак - 09:43

2:0 Чердак (Олійник) - 44:09

2:1 Шахов (Овчинников) - 47:34

Галицькі Леви - Білый Барс 1:9 (1:3; 0:2; 0:4)

0:1 Куцевич (Даниленко) - 12:02, ГБ

1:1 Генералов (Дворник) - 13:51, ГМ

1:2 Лєсніков (Куцевич, Разумов) - 14:14, ГБ

1:3 Ромащенко (Панов, Тимченко) - 15:58

1:4 Ромащенко (Тимченко, Панов) - 24:01

1:5 Даниленко (Куцевич, Разумов) - 39:24

1:6 Ядловський (Лєсніков, Воронін) - 41:48, ГБ

1:7 Воронин (Лєсніков, Даниленко) - 44:28, ГБ

1:8 Ромащенко (Тимченко, Панов) - 55:20

1:9 Козієнко (Табашник, Ядловський) - 58:11, ГМ
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