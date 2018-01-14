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14.01.2018  22:29

Гальцькі Леви обіграли Динамо в матчі УХЛ

УХЛ

Останній матч 29-го туру УХЛ пройшов в Харкові, де МХК Динамо приймало Галицьких Левів.

Гра завершилася перемогою гостей з рахунком 4:3.

Чемпіонат України з хокею

29 тур

14 січня

МХК Динамо - Галицькі Леви 3:4 (0:1; 1:2; 2:1)

0:1 Дворник (Генералов, Толстушко), 09:56 ГМ.
0:2 Генералов (Дворник), 29:03 ГМ.
0:3 Муртищев (Середа), 33:12.
1:3 Чердак (Олійник), 39:13.
2:3 Халін (Чердак, Олійник), 42:28.
2:4 Толстушко (Сірченко, Муртищев) ГБ, 49:02.
3:4 Олійник (Піддубний, Чердак), 55:18.

Раніше повідомлялося, що Донбас переміг Кременчук.
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