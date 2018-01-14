50 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 22:29
Гальцькі Леви обіграли Динамо в матчі УХЛ
|УХЛ
Останній матч 29-го туру УХЛ пройшов в Харкові, де МХК Динамо приймало Галицьких Левів.
Гра завершилася перемогою гостей з рахунком 4:3.
Чемпіонат України з хокею
29 тур
14 січня
МХК Динамо - Галицькі Леви 3:4 (0:1; 1:2; 2:1)
0:1 Дворник (Генералов, Толстушко), 09:56 ГМ.
0:2 Генералов (Дворник), 29:03 ГМ.
0:3 Муртищев (Середа), 33:12.
1:3 Чердак (Олійник), 39:13.
2:3 Халін (Чердак, Олійник), 42:28.
2:4 Толстушко (Сірченко, Муртищев) ГБ, 49:02.
3:4 Олійник (Піддубний, Чердак), 55:18.
Раніше повідомлялося, що Донбас переміг Кременчук.
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