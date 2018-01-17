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17.01.2018  22:36

Білий Барс переміг Динамо в матчі УХЛ

Білий Барс - Динамо / УХЛ

У єдиному матчі дня Білий Барс без проблем розібрався з харківським Динамо (5:2).

УХЛ

Регулярний чемпіонат

17 січня

Білий Барс - Динамо 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

1:0 Куцевич (Даниленко, Разумов), 01:45
1:1 Піддубний (Олійник), 07:17, ГБ
1:2 Худяков (Піддубний, Максименко), 29:25, ГБ
2:2 Куцевич (Ромащенко, Тимченко), 30:12
3:2 Ромахін (Ромащенко, Табашник), 37:59
4:2 Ромащенко (Куцевич, Табашник), 49:05, ГБ
5:2 Разумов (Ромащенко, Герцик), 57:58

Воротарі: Качула - Гурко
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