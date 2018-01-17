Білий Барс переміг Динамо в матчі УХЛ

Білий Барс - Динамо / УХЛ

У єдиному матчі дня Білий Барс без проблем розібрався з харківським Динамо (5:2).

УХЛ

Регулярний чемпіонат

17 січня

Білий Барс - Динамо 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

1:0 Куцевич (Даниленко, Разумов), 01:45

1:1 Піддубний (Олійник), 07:17, ГБ

1:2 Худяков (Піддубний, Максименко), 29:25, ГБ

2:2 Куцевич (Ромащенко, Тимченко), 30:12

3:2 Ромахін (Ромащенко, Табашник), 37:59

4:2 Ромащенко (Куцевич, Табашник), 49:05, ГБ

5:2 Разумов (Ромащенко, Герцик), 57:58

Воротарі: Качула - Гурко