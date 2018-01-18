Кличко хоче збудувати у Києві декілька льодових арен

Віталій Кличко/nashkiev.ua

У Києві найближчими роками може з'явитися декілька нових льодових арен.

Про це повідомив президент Федерації хокею України у Києві під час презентації юніорського чемпіонату світу.

"Мер Києва Віталій Кличко дав відповідне доручення і наступними роками у столиці з'явиться 5 льодових арен", - розповів він.

Також Брезвін додав, що та кількість арен для льодових видів спорту, яка на сьогодні є у Києві, ледве може задовольнити потреби як спортсменів, так і мешканців міста.

Раніше повідомлялося, що у Києві у Палаці спорту пройде чемпіонат світу серед юніорів (вік гравців до 18 років).