204 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.01.2018 21:47
Кличко хоче збудувати у Києві декілька льодових арен
|Віталій Кличко/nashkiev.ua
У Києві найближчими роками може з'явитися декілька нових льодових арен.
Про це повідомив президент Федерації хокею України у Києві під час презентації юніорського чемпіонату світу.
"Мер Києва Віталій Кличко дав відповідне доручення і наступними роками у столиці з'явиться 5 льодових арен", - розповів він.
Також Брезвін додав, що та кількість арен для льодових видів спорту, яка на сьогодні є у Києві, ледве може задовольнити потреби як спортсменів, так і мешканців міста.
Раніше повідомлялося, що у Києві у Палаці спорту пройде чемпіонат світу серед юніорів (вік гравців до 18 років).
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