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18.01.2018  23:28

Палац спорту у Києві вчергове відремонтували: стали відомі подробиці

 Київський Палац спорту

У київському Палаці спорту провели ремонтні роботи у зв'язку із проведенням у квітні юніорського чемпіонату світу.

Про це стало відомо під час презентації світової першості, яка відбулася 18 січня у Києві

Зокрема, у Палаці спорту покращено умови для спортсменів у роздягальнях, а також встановлено нове освітлення. 

"Ми оновили деякі технології, а також, нарешті, встановили нове освітлення. Приємно, нове освітлювальне обладнання відомої компанії Шредер вироблено на заводі в Україні", - розповів голова ДП Палац спорту Юрій Чорненький. 

За його словами, нинішнє обладнання розраховано на потужність у 1,3 мільйони люкс, тоді як попереднє видавало усього 900 тисяч. Це не тільки покращить якість телекартинки, а також зробить приємніше перегляд матчу з трибун, але й дозволить зекономити електроенергію.  

За останні 7 років це вже третя реконструкція арени. Цікаво, що щоразу Палац спорту ремонтували до хокейних змагань - різноманітних чемпіонатів світу. 

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко планує збудувати у місті 5 льодових арен.


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