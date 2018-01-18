Палац спорту у Києві вчергове відремонтували: стали відомі подробиці
|Київський Палац спорту
У київському Палаці спорту провели ремонтні роботи у зв'язку із проведенням у квітні юніорського чемпіонату світу.
Про це стало відомо під час презентації світової першості, яка відбулася 18 січня у Києві.
Зокрема, у Палаці спорту покращено умови для спортсменів у роздягальнях, а також встановлено нове освітлення.
"Ми оновили деякі технології, а також, нарешті, встановили нове освітлення. Приємно, нове освітлювальне обладнання відомої компанії Шредер вироблено на заводі в Україні", - розповів голова ДП Палац спорту Юрій Чорненький.
За його словами, нинішнє обладнання розраховано на потужність у 1,3 мільйони люкс, тоді як попереднє видавало усього 900 тисяч. Це не тільки покращить якість телекартинки, а також зробить приємніше перегляд матчу з трибун, але й дозволить зекономити електроенергію.
За останні 7 років це вже третя реконструкція арени. Цікаво, що щоразу Палац спорту ремонтували до хокейних змагань - різноманітних чемпіонатів світу.
Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко планує збудувати у місті 5 льодових арен.
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