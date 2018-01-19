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19.01.2018  07:14

Відомій спортивній споруді у Києві дадуть друге життя

Льодова арена під час замороження реконструкції

Спорткомплекс Авангард у Києві перейшов у власність держави і найближчим часом знову зможе приймати спортивні змагання.

Про це стало відомо під час презентації юніорського чемпіонату світу, яка відбулася у столиці напередодні. 

Як повідомив заступник міністра молоді та спорту Микола Даневич, у структурі Кабміну створено державне підприємство Авангард, яке буде займатися розвитком цього спорткомплексу. 

Зокрема планується за 2018 рік розробити новий проект ремонту льдової арени, а також розбудови інших спортивних об'єктів навколо неї. Варто зазначити, що згідно із попередньою проектною документацією, на арені планували збільшити кількість місць, змінити холодильне обладнання, розширити роздягальні.

Нагадаємо, впродовж декількох років льодова арена Авангард, а також прилегла територія перебувала у занепаді: ремонт, що розпочався ще у 2010 році, проте через деякий час роботи призупинилися. Об'єкт перебував на балансі профспілок, тому декілька років на ситуацію не могли вплинути навіть у Кабінеті міністрів. 

Проте після декількох виграних судів, незважаючи на постійний тиск з боку зацікавлених осіб та бізнесменів, які сподівалися отримати чималий шматок землі у середмісті столиці, де розташовано спорткомплекс, під забудову, уряду вдалося перевести спорткомплекс у державну власність.   

Нагадаємо, що у приміщенні льодової арени Авангард розташовувалися спортшколи із хокею та фігурного катання. Так, ДЮСШ Сокіл за роки свого існування мала високу репутацію на теренах ще СРСР, випустивши декілька хокеїстів, які згодом стали титулованими спортсменами. Зокрема, тут навчався дворазовий володар Кубку Стенлі Руслан Федотенко. 

Також на цій арені грав свої матчі київський Сокіл - у рамках чемпіонату МХЛ на початку 1990-х, ВЕХЛ, а також Відкритої першості Білорусі. 

Раніше повідомлялося, що у Палаці спорту в Києві було проведено ремонтні роботи під юніорський чемпіонат світу.

Також повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко планує збудувати у місті 5 льодових арен.


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