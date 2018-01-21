Донбас на виїзді обіграв Кременчук в матчі УХЛ

УХЛ

Донбас здобув сьому поспіль перемогу над Кременчук в нинішньому сезоні і ще більше зміцнив своє лідерство в чемпіонаті УХЛ.

Як відомо, напередодні Білий Барс переміг Динамо.

Чемпіонат України з хокею

31 тур

21 січня

ХК Кременчук – Донбас – 0:4 (0:1; 0:2; 0:1)

0:1 Лялька 18:13,

0:2 Костіков 26:49 ГБ,

0:3 Коваленко (Лялька) 34:13,

0:4 Свищев (Ворона) 59:20