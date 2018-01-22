224 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.01.2018 22:59
Матч Кременчук - Донбас побив рекорд відвідуваності УХЛ
|Кременчук - Донбас / hckremenchuk.com.ua
Матч регулярного чемпіонату УХЛ між Кременчуком і Донбасом (0:4) побив рекорд відвідуваності ліги. За подіями цього матчу з трибун оновленого Айсберга спостерігали 928 глядачів.
Попередній рекорд був встановлений 24 грудня 2016 року в Дружківці на матчі між Донбасом і Кривбасом (3:0), який відвідали 750 уболівальників.
Найближчим часом цей рекорд буде важко побити, оскільки арени в Білій Церкві, Новояворівську, Харкові та Дружківці хоч і збирають регулярно аншлаги, але мають меншу місткість, ніж арена в Кременчуці.
Оновити власний рекорд може хіба що сам Айсберг, місткість якого може досягати 1000 осіб, повідомляє офіційний сайт ХК Кременчук.
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