Матч Кременчук - Донбас побив рекорд відвідуваності УХЛ

Кременчук - Донбас / hckremenchuk.com.ua

Матч регулярного чемпіонату УХЛ між Кременчуком і Донбасом (0:4) побив рекорд відвідуваності ліги. За подіями цього матчу з трибун оновленого Айсберга спостерігали 928 глядачів.

Попередній рекорд був встановлений 24 грудня 2016 року в Дружківці на матчі між Донбасом і Кривбасом (3:0), який відвідали 750 уболівальників.

Найближчим часом цей рекорд буде важко побити, оскільки арени в Білій Церкві, Новояворівську, Харкові та Дружківці хоч і збирають регулярно аншлаги, але мають меншу місткість, ніж арена в Кременчуці.

Оновити власний рекорд може хіба що сам Айсберг, місткість якого може досягати 1000 осіб, повідомляє офіційний сайт ХК Кременчук.