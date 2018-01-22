Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Хокей
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
224 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
22.01.2018  22:59

Матч Кременчук - Донбас побив рекорд відвідуваності УХЛ

Кременчук - Донбас / hckremenchuk.com.ua

Матч регулярного чемпіонату УХЛ між Кременчуком і Донбасом (0:4) побив рекорд відвідуваності ліги. За подіями цього матчу з трибун оновленого Айсберга спостерігали 928 глядачів.

Попередній рекорд був встановлений 24 грудня 2016 року в Дружківці на матчі між Донбасом і Кривбасом (3:0), який відвідали 750 уболівальників.

Найближчим часом цей рекорд буде важко побити, оскільки арени в Білій Церкві, Новояворівську, Харкові та Дружківці хоч і збирають регулярно аншлаги, але мають меншу місткість, ніж арена в Кременчуці.

Оновити власний рекорд може хіба що сам Айсберг, місткість якого може досягати 1000 осіб, повідомляє офіційний сайт ХК Кременчук.
Читай також
Донбас на виїзді обіграв Кременчук в матчі УХЛ
Донбас переміг Кременчук. Матчі регулярної першості УХЛ
У Кременчуку завершується реконструкція льодової арени. ВІДЕО
Донбас легко переміг Кременчук в матчі чемпіонату УХЛ
Кременчук впевнено переміг Динамо, Вовки дали бій Левам
Леви вирвали перемогу над Кременчуком, Динамо у боротьбі програло Донбасу. Матчі УХЛ


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
08:56
Футбол. Сталь підписала чергового новачка
08:39
Футбол. Екс-хавбек Дніпра за крок до підписання контракту з сербським грандом
08:16
Хокей. В НХЛ може з'явитися молодий українець
07:55
Теніс. Світоліна несподівано поступилася в 1/4 фіналу Australian Open
00:16
Футбол. Зірка Роми погодив особистий контракт з Челсі
22.01.2018
23:59
Футбол. Ліверпуль несподівано поступився аутсайдеру в матчі 24-го туру чемпіонату Англії
23:49
Футбол. Ейбар та Малага сильнішого не виявили у 20 турі чемпіонату Іспанії
23:39
Футбол. Гол екс-гравця Шахтаря приносить Ювентусу перемогу в 21 турі чемпіонату Італії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
Інтерв'ю
 
Публікації
12.06.2017

Піттсбург Пінгвінз вп'яте виграв Кубок Стенлі
У фінальній серії "пінгвіни" здолали Нешвілл 4:2.
ЧС-2017. Канада - Швеція 1:1 (0:2 бул). Фінал імені Генріка Лундквіста
ЧС-2017. Дивізіон I. Група A. Україна - Австрія 0:1. Відступати вже нікуди
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!