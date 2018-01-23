В НХЛ може з'явитися молодий українець

Олександр Пересунько (ліворуч під №7)

Нападаючий юніорської збірної України U18 Олександр Пересунько потрапив до попереднього списку драфта Національної хокейної ліги.

Центральне скаутське бюро НХЛ представило попередній список на майбутній драфт юніорів, який відбудеться 22 та 23 червня в Далласі.

Загалом в списки потрапили 393 хокеїста з Європи і Північної Америки 1998 - 2000 років народження.

Серед гравців, які можуть потрапити на драфт, знайшлося місце і українцю Олександру Пересунько - нападаючому 2000 року народження. На даний момент він захищає кольори клубу Бостон Джуніор Брюїнз в американській юніорській лізі NCDC, де в шести матчах закинув чотири шайби і набрав п'ять очок.

Старт сезону 17-річний хокеїст провів в іншій американській лізі - USPHL Premier, де в 26 матчах за Спрінгфілд Джуніор Пікс набрав 42 (27 + 15) очок.

На даний момент Пересунько займає 186 місце в списку гравців, які виступають в Північній Америці. При цьому в минулому році на драфті НХЛ було вибрано в цілому 217 хокеїстів, пише iSport.

Відзначимо, що в останній раз українського гравця на драфті НХЛ вибирали в 2007-му році. Тоді Флорида Пантерс під 202-м номером вибрали голкіпера Сергія Гайдученка.

Раніше повідомлялося, що нападник Дмитро Бабенко підписав контракт із клубом третьої за рангом ліги США ECHL Норфолк Адміралз.