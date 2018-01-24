39 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.01.2018 23:56
Білий Барс переграв Кременчук в матчі УХЛ
|УХЛ
Білий Барс переграв на своєму льоду Кременчук в матчі 32-го туру УХЛ.
Раніше повідомлялося, що Донбас закинув 15 шайб у ворота Вовків і оновив рекорд чемпіонатів України.
Чемпіонат України з хокею
32 тур
24 січня
Кременчук - Білий Барс 0:3 (0:1; 0:1; 0:1)
0:1 Даниленко (Куцевич, Лєсніков), 12:30.
0:2 Табашнік (Герцик, Ромащенко), 23:20 ГБ.
0:3 Ромащенко, 48:36 ГМ.
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