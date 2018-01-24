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24.01.2018  23:56

Білий Барс переграв Кременчук в матчі УХЛ

УХЛ

Білий Барс переграв на своєму льоду Кременчук в матчі 32-го туру УХЛ.

Раніше повідомлялося, що Донбас закинув 15 шайб у ворота Вовків і оновив рекорд чемпіонатів України.

Чемпіонат України з хокею

32 тур

24 січня

Кременчук - Білий Барс 0:3 (0:1; 0:1; 0:1)

0:1 Даниленко (Куцевич, Лєсніков), 12:30.
0:2 Табашнік (Герцик, Ромащенко), 23:20 ГБ.
0:3 Ромащенко, 48:36 ГМ.
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