Білий Барс переграв Кременчук в матчі УХЛ

УХЛ

Білий Барс переграв на своєму льоду Кременчук в матчі 32-го туру УХЛ.

Раніше повідомлялося, що Донбас закинув 15 шайб у ворота Вовків і оновив рекорд чемпіонатів України.

Чемпіонат України з хокею

32 тур

24 січня

Кременчук - Білий Барс 0:3 (0:1; 0:1; 0:1)

0:1 Даниленко (Куцевич, Лєсніков), 12:30.

0:2 Табашнік (Герцик, Ромащенко), 23:20 ГБ.

0:3 Ромащенко, 48:36 ГМ.