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27.01.2018  08:57

Донбас здобув 31 перемогу поспіль в чемпіонаті УХЛ. ВІДЕО

ХК Донбас - Галицькі Леви / ХК Донбас

В рамках 33-го туру регулярного чемпіонату УХЛ Донбас вдома переміг Галицьких Левів - 4:0.

Дубль на рахунку Віталія Ляльки.

Варто зазначити, що цей поєдинок закінчився з самим мінімальним рахунком за всю історію зустрічей між цими командами.

Ця перемога стала 31-ю поспіль для Донбаса в чемпіонаті УХЛ.

Нагадаємо, що в 32 турі Кременчук вдома несподівано поступився Білому Барсу.
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