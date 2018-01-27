26 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.01.2018 08:57
Донбас здобув 31 перемогу поспіль в чемпіонаті УХЛ. ВІДЕО
|ХК Донбас - Галицькі Леви / ХК Донбас
В рамках 33-го туру регулярного чемпіонату УХЛ Донбас вдома переміг Галицьких Левів - 4:0.
Дубль на рахунку Віталія Ляльки.
Варто зазначити, що цей поєдинок закінчився з самим мінімальним рахунком за всю історію зустрічей між цими командами.
Ця перемога стала 31-ю поспіль для Донбаса в чемпіонаті УХЛ.
Нагадаємо, що в 32 турі Кременчук вдома несподівано поступився Білому Барсу.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
26.01.2018
|
12.06.2017
Піттсбург Пінгвінз вп'яте виграв Кубок Стенлі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua