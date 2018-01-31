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31.01.2018  01:13

Талановитий українець залишив США та виступатиме у першості УХЛ

 Фелікс Морозов (у центрі)/ФХУ

Нападник юніорської збірної України Фелікс Морозов підписав контракт із білоцерківським Білим Барсом.

З початку сезону-2017/18 Морозов виступав за океаном - у своїй команді з юніорської ліги USPHL Premier українець був одним із лідерів, набравши 28 (21+7) очок у 23 матчах. 

Про причини повернення талановитого українця на батьківщину не повідомляється, проте цілком ймовірно, що це пов'язано із тим, що у квітні юніорська збірна буде виступати на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В, який відбудеться у Києві. А позаяк у більш сильну лігу за океаном Морозов влаштуватися поки не зміг, варіант із Білим Барсом виглядає доволі непогано.

Додамо, що у минулому сезоні Морозов зайняв срібло юніорської першості Білорусі у складі київського Беркута. 

Також варто зазначити, що Морозов добре проявив себе у складі юніорської збірної на міжнародному турнірі у Будапешті, який проходив у грудні. Там Україна виграла усі матчі, ставши переможцем змагань.

Раніше повідомлялося, що юний українець потрапив у скаутські списки перед драфтом НХЛ.
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