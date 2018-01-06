Білий Барс розтрощий Вовків, а Донбас - Динамо у перших матчах 2018-го року в УХЛ
|Білий Барс - Вовки / УХЛ
Українська хокейна ліга стартувала в 2018-му році з нищівної перемоги Білого Барсу над Вовками (10:2).
Донбас теж здобув переконливу перемогу над Динамо, яка стала 25-ою поспіль для донечан.
Чемпіонат України
УХЛ
Регулярна першість
6 січня
Білий Барс - Вовки 10:2 (2:1; 4:0; 4:1)
1:0 Даніленко (Куцевич, Ядловський) – 3:10
2:0 Грицюк (Ромащенко) – 4:07
2:1 Шапіро (Овчінніков, Шахов) – 18:32
3:1 Разумов (Куцевич) – 24:34
4:1 Тимченко (Ромащенко, Табашник) – 31:21, ГБ
5:1 Ядловський (Даніленко, Куцевич) – 31:52
6:1 Козієнко (Печерських) – 38:10
7:1 Ромащенко (Панов, Тимченко) – 42:24
8:1 Ядловський (Разумов, Даніленко) – 46:15, ГМ
9:1. Разумов (Ядловський, Даніленко) – 48:05
10:1 Ромащенко (Панов, Грицюк) – 50:55
10:2 Черемнов (Бобков, Носко) – 58:07
Воротарі: Люльчук (Качула, 40:00) - Кожевніков (Гордюшин, 31:52)
Донбас - Динамо 7:1 (0:0, 2:1, 5:0)
1:0 - Захаров (Лялька), 27:01
1:1 - Халін (Чердак), 29:25
2:1 - Кузьмик (Матвієнко, Луговий), 32:30
3:1 - Ворона, 43:59
4:1 - Савченко (Влад), 46:45
5:1 - Свищев (Влад, Савченко), 51:01
6:1 - Александров (Савченко), 45:25
7:1 - Лялька (Захаров), 59:43
Воротарі: Дьяченко - Гурко
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