Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Хокей
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
61 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
06.01.2018  21:42

Білий Барс розтрощий Вовків, а Донбас - Динамо у перших матчах 2018-го року в УХЛ

Білий Барс - Вовки / УХЛ

Українська хокейна ліга стартувала в 2018-му році з нищівної перемоги Білого Барсу над Вовками (10:2).

Донбас теж здобув переконливу перемогу над Динамо, яка стала 25-ою поспіль для донечан.

Чемпіонат України

УХЛ

Регулярна першість

6 січня

Білий Барс - Вовки 10:2 (2:1; 4:0; 4:1)

1:0 Даніленко (Куцевич, Ядловський) – 3:10
2:0 Грицюк (Ромащенко) – 4:07
2:1 Шапіро (Овчінніков, Шахов) – 18:32
3:1 Разумов (Куцевич) – 24:34
4:1 Тимченко (Ромащенко, Табашник) – 31:21, ГБ
5:1 Ядловський (Даніленко, Куцевич) – 31:52
6:1 Козієнко (Печерських) – 38:10
7:1 Ромащенко (Панов, Тимченко) – 42:24
8:1 Ядловський (Разумов, Даніленко) – 46:15, ГМ
9:1. Разумов (Ядловський, Даніленко) – 48:05
10:1 Ромащенко (Панов, Грицюк) – 50:55
10:2 Черемнов (Бобков, Носко) – 58:07

Воротарі: Люльчук (Качула, 40:00) - Кожевніков (Гордюшин, 31:52)

Донбас - Динамо 7:1 (0:0, 2:1, 5:0)

1:0 - Захаров (Лялька), 27:01
1:1 - Халін (Чердак), 29:25
2:1 - Кузьмик (Матвієнко, Луговий), 32:30
3:1 - Ворона, 43:59
4:1 - Савченко (Влад), 46:45
5:1 - Свищев (Влад, Савченко), 51:01
6:1 - Александров (Савченко), 45:25
7:1 - Лялька (Захаров), 59:43

Воротарі: Дьяченко - Гурко
Читай також
Донбас легко переміг Кременчук в матчі чемпіонату УХЛ
Леви вирвали перемогу над Кременчуком, Динамо у боротьбі програло Донбасу. Матчі УХЛ
Динамо вперше в історії обіграло Білий Барс. Матч чемпіонату УХЛ
Донбас з труднощами переграв Левів. Матч чемпіонату УХЛ


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:17
Футбол. Дієго Коста забиває, Атлетико перемагає. Інші матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії
06.01.2018
23:57
Футбол. Мілан переміг Кротоне, Рома поступилася Аталанті. Матчі 20-го туру чемпіонату Італії
23:13
Футзал. Став відомий розширений список збірної України для підготовки на Євро-2018
22:33
ЧС-2018. Відома світова суперзірка може виконати офіційний гімн ЧС-2018
22:10
Футбол. Бутко: У Шахтаря хороші шанси на вихід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
21:42
Хокей. Білий Барс розтрощий Вовків, а Донбас - Динамо у перших матчах 2018-го року в УХЛ
21:26
Футбол. Манчестер Сіті розбив Бернлі. Інші матчі 3-го раунду Кубку Англії
21:22
Футбол. Барселона оголосила про підписання технічного бразильця
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
Інтерв'ю
 
Публікації
12.06.2017

Піттсбург Пінгвінз вп'яте виграв Кубок Стенлі
У фінальній серії "пінгвіни" здолали Нешвілл 4:2.
ЧС-2017. Канада - Швеція 1:1 (0:2 бул). Фінал імені Генріка Лундквіста
ЧС-2017. Дивізіон I. Група A. Україна - Австрія 0:1. Відступати вже нікуди
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!