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17.02.2018  11:22

Збірна ОАР несподівано пробилася до півфіналу Олімпіади

ОАР - Швейцарія / ua-football

Жіноча збірна ОАР несподівано розгромила швейцарок та вийшла до півфіналу олімпійського турніру.

Таким чином хокеїстки без розпізнавальних знаків реваншувалися перед швейцарками за поразку в чвертфіналі в Сочі-2014.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Хокей

Жінки

1/4 фіналу

17 лютого

ОАР – Швейцарія – 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

1:0 – Шохіна, 07:22, ГМ

1:1 – Аліна Мюллер (Крістін Майєр), 20:48

1:2 – Штальдер (Фебе Штанц, Крістін Майєр), 31:47, ГБ

2:2 – Вікторія Кулішова (Єкатєріна Смоліна), 33:53

3:2 – Ґанєєва (Шохіна), 38:53, ГБ

4:2 – Дерґачова (Шохіна), 47:36

5:2 – Шохіна, 53:25 ГБ

6:2 – Сосіна, 59:08 ПВ

Воротарі: Надєжда Морозова – Шеллінґ

Нагадаємо, що чоловіча збірна ОАР напередодні розгромила словенців.
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