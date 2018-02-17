783 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.02.2018 11:22
Збірна ОАР несподівано пробилася до півфіналу Олімпіади
|ОАР - Швейцарія / ua-football
Жіноча збірна ОАР несподівано розгромила швейцарок та вийшла до півфіналу олімпійського турніру.
Таким чином хокеїстки без розпізнавальних знаків реваншувалися перед швейцарками за поразку в чвертфіналі в Сочі-2014.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Хокей
Жінки
1/4 фіналу
17 лютого
ОАР – Швейцарія – 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
1:0 – Шохіна, 07:22, ГМ
1:1 – Аліна Мюллер (Крістін Майєр), 20:48
1:2 – Штальдер (Фебе Штанц, Крістін Майєр), 31:47, ГБ
2:2 – Вікторія Кулішова (Єкатєріна Смоліна), 33:53
3:2 – Ґанєєва (Шохіна), 38:53, ГБ
4:2 – Дерґачова (Шохіна), 47:36
5:2 – Шохіна, 53:25 ГБ
6:2 – Сосіна, 59:08 ПВ
Воротарі: Надєжда Морозова – Шеллінґ
Нагадаємо, що чоловіча збірна ОАР напередодні розгромила словенців.
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