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19.02.2018  11:22

Збірна США стала першим фіналістом, Канада грає із ОАР. Матчі 1/2 фіналу жіночого турніру ОІ-2018

 Американки розгромили Фінляндію/IIHF

Збірна США стала першим фіналістом жіночого турніру ОІ-2018, розгромивши у півфіналі Фінляндію 5:0. 

У другому матчі 1/2 фіналу команда ОАР зустрінеться із Канадою. Раніше ОАР перемогли Швейцарію у матчі 1/4 фіналу.

Фінал відбудеться 22 лютого. 

Нагадаємо, що на Іграх-2014 у Сочі американки програли Канаді у фінальному матчі із рахунком 2:3. 


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