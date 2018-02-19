Збірна США стала першим фіналістом, Канада грає із ОАР. Матчі 1/2 фіналу жіночого турніру ОІ-2018

Американки розгромили Фінляндію/IIHF

Збірна США стала першим фіналістом жіночого турніру ОІ-2018, розгромивши у півфіналі Фінляндію 5:0.

У другому матчі 1/2 фіналу команда ОАР зустрінеться із Канадою. Раніше ОАР перемогли Швейцарію у матчі 1/4 фіналу.

Фінал відбудеться 22 лютого.

Нагадаємо, що на Іграх-2014 у Сочі американки програли Канаді у фінальному матчі із рахунком 2:3.