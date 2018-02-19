1420 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.02.2018 11:22
Збірна США стала першим фіналістом, Канада грає із ОАР. Матчі 1/2 фіналу жіночого турніру ОІ-2018
|Американки розгромили Фінляндію/IIHF
Збірна США стала першим фіналістом жіночого турніру ОІ-2018, розгромивши у півфіналі Фінляндію 5:0.
У другому матчі 1/2 фіналу команда ОАР зустрінеться із Канадою. Раніше ОАР перемогли Швейцарію у матчі 1/4 фіналу.
Фінал відбудеться 22 лютого.
Нагадаємо, що на Іграх-2014 у Сочі американки програли Канаді у фінальному матчі із рахунком 2:3.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій