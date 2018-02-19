1276 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.02.2018 12:22
Хокеїст втратив декілька зубів під час матчу ОІ-2018. ФОТО
|Збірна Кореї/IIHF
Хокеїст збірної Кореї О Хен Хо втратив декілька зубів під час зустрічі із Канадою на олімпійському турнірі у Пхенчхану (0:4).
Неприємний для корейця епізод стався у результаті гри високо піднятою ключкою канадцем Мейсоном Реймондом.
Як підсумок - О Хен Хо втратив три зуби.
|О Хен Хо/Yonhap
Проте, судячи із коментаря корейця, він не дуже засмучений такою втратою.
"Зі мною все гаразд. Таке часто трапляється із хокеїстами. Втратив три зуби, тепер збираюся поставити імпланти. До того ж, два зуби були несправжніми", - розповів хокеїст після матчу.
На ОІ-2018 збірна Кореї програла три матчі групового турніру, проте видала непоганий матч із Чехією, програвши усього 1:2.
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