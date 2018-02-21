Чехія у драматичному матчі здолала США, вийшовши у півфінал. Інші матчі 1/4 фіналу
|Чехи стали першими півфіналістами ОІ-2018/IIHF
Збірна Чехії здолала США у першому матчі 1/4 фіналу олімпійського турніру у Пхенчхані.
Американці відкрили рахунок на початку першого періоду, проте надалі були лише у ролі тих, хто наздоганяє. Врешті-решт все вирішилося у серії буллітів - 3:2.
Таким чином, чехи стали першими півфіналістами ОІ-2018. У фіналі Чехія зустрінеться із командою ОАР, яка розгромила у чвертьфіналі норвежців 6:1.
Ще два півфіналіста визначиться у протистояннях Канади та Фінляндії, а також Швеції та Німеччини.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Хокей
1/4 фіналу
21 лютого
Чехія - США - 3:2 Б 1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
0:1 - 06:20 Донато (Террі)
1:1 - 15:12 Коларж (Коварж)
2:1 - 28:14 Кундратек (Ружичка, Мозик)
2:2 - 30:23 Слейтер (О`Нілл) ГМ
Переможний булліт: Коукал.
Воротарі: Францоуз - Запольскі.
ОАР - Норвегія - 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)
1:0 – 08:54 Грігорєнко (Тєлєгін, Каблуков)
2:0 – 13:25 Гусєв (Дацюк, Мозякін)
3:0 – 19:20 Войнов (Капрізов, Гусєв)
3:1 – 27:21 Бонсаксен (К.А. Улімб, Улімб)
4:1 – 28:35 Калінін (Войнов, Ковальчук)
5:1 – 33:06 Нєстєров (Дацюк, Гусєв)
6:1 – 53:15 Тєлєгін (Каблуков, Грігорєнко)
Воротарі: Кошечкін - Хауген (Геукеланн, 20:00)
Канада - Фінляндія - 0:0 (йде перший період)
Швеція - Німеччина - 14:10 (йде перший період).
Нагадаємо, що американці пробилися в 1/4 фіналу завдяки розгромній перемозі над Словаччиною.
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