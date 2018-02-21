Чехія у драматичному матчі здолала США, вийшовши у півфінал. Інші матчі 1/4 фіналу

Чехи стали першими півфіналістами ОІ-2018/IIHF

Збірна Чехії здолала США у першому матчі 1/4 фіналу олімпійського турніру у Пхенчхані.

Американці відкрили рахунок на початку першого періоду, проте надалі були лише у ролі тих, хто наздоганяє. Врешті-решт все вирішилося у серії буллітів - 3:2.

Таким чином, чехи стали першими півфіналістами ОІ-2018. У фіналі Чехія зустрінеться із командою ОАР, яка розгромила у чвертьфіналі норвежців 6:1.

Ще два півфіналіста визначиться у протистояннях Канади та Фінляндії, а також Швеції та Німеччини.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Хокей

1/4 фіналу

21 лютого

Чехія - США - 3:2 Б 1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

0:1 - 06:20 Донато (Террі)

1:1 - 15:12 Коларж (Коварж)

2:1 - 28:14 Кундратек (Ружичка, Мозик)

2:2 - 30:23 Слейтер (О`Нілл) ГМ

Переможний булліт: Коукал.

Воротарі: Францоуз - Запольскі.

ОАР - Норвегія - 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

1:0 – 08:54 Грігорєнко (Тєлєгін, Каблуков)

2:0 – 13:25 Гусєв (Дацюк, Мозякін)

3:0 – 19:20 Войнов (Капрізов, Гусєв)

3:1 – 27:21 Бонсаксен (К.А. Улімб, Улімб)

4:1 – 28:35 Калінін (Войнов, Ковальчук)

5:1 – 33:06 Нєстєров (Дацюк, Гусєв)

6:1 – 53:15 Тєлєгін (Каблуков, Грігорєнко)

Воротарі: Кошечкін - Хауген (Геукеланн, 20:00)

Канада - Фінляндія - 0:0 (йде перший період)

Швеція - Німеччина - 14:10 (йде перший період).

Нагадаємо, що американці пробилися в 1/4 фіналу завдяки розгромній перемозі над Словаччиною.