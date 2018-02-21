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21.02.2018  21:55

Із гравців збірної України зняли бан за участь у договірних матчах

Едуард Захарченко

Дисциплінарна рада Міжнародної федерації хокею зняла тимчасову дискваліфікацію з воротаря збірної України Едуарда Захарченка і захисника Володимира Вариводи.

Про це повідомляє офіційний сайт IIHF.

Таке рішення IIHF обрала через відсутність достатніх доказів у справі про нібито можливий договірний характер матчу Україна - Південна Корея, який відбувся в квітні 2017 року в Києві у межах чемпіонату світу в дивізіоні 1А.

Це означає, що Едуард Захарченко та Володимир Варивода можуть продовжити кар'єру в хокеї. Обидва гравці мають право зіграти за національну збірну в квітні на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В.

Відзначимо, що IIHF тільки скасувала тимчасову дискваліфікацію, але це не є остаточним рішенням у справі. Дисциплінарна рада може відновити її в будь-який час, якщо будуть виявлені додаткові докази.

Нагадаємо, що Фінляндія залишила без медалей команду ОАР, завоювавши бронзу ОІ-2018.
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