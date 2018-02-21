Із гравців збірної України зняли бан за участь у договірних матчах
|Едуард Захарченко
Дисциплінарна рада Міжнародної федерації хокею зняла тимчасову дискваліфікацію з воротаря збірної України Едуарда Захарченка і захисника Володимира Вариводи.
Про це повідомляє офіційний сайт IIHF.
Таке рішення IIHF обрала через відсутність достатніх доказів у справі про нібито можливий договірний характер матчу Україна - Південна Корея, який відбувся в квітні 2017 року в Києві у межах чемпіонату світу в дивізіоні 1А.
Це означає, що Едуард Захарченко та Володимир Варивода можуть продовжити кар'єру в хокеї. Обидва гравці мають право зіграти за національну збірну в квітні на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В.
Відзначимо, що IIHF тільки скасувала тимчасову дискваліфікацію, але це не є остаточним рішенням у справі. Дисциплінарна рада може відновити її в будь-який час, якщо будуть виявлені додаткові докази.
Нагадаємо, що Фінляндія залишила без медалей команду ОАР, завоювавши бронзу ОІ-2018.
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
|
12.06.2017
Піттсбург Пінгвінз вп'яте виграв Кубок Стенлі
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій