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23.02.2018  12:02

Чехія програла ОАР, Канада проти Німеччини. Матчі 1/2 фіналу ОІ-2018

 Чехія не встояла перед ОАР/IIHF

23 лютого відбудуться два півфінальні матчі хокейного Олімпійського турніру.

У першому матчі Чехія програла команді ОАР 0:3. Хід поєдинку вирішив відрізок у середині другого періоду, коли чехи пропустили дві шайби протягом 30 секунд. Причому після першого взяття воріт судді декілька хвилин переглядали епізод на відео, лише згодом ухваливши рішення зарахувати його. 

В іншій парі за путівку у фінал Канада побореться із сенсацією хокейного турніру збірною Німеччини. Напередодні німці несподівано позбавили надій на медалі збірну Швеції.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Хокей

1/2 фіналу

23 лютого

Чехія - ОАР - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

0:1 - 27:47 Гусєв (Дацюк)

0:2 - 28:14 Гавріков (Тєлєгін, Грігорєнко)

0:3 - 59:39 Ковальчук (Зуб, Зубарєв) ПВ

Канада - Німеччина - 14:10

Як відомо, у жінок американки в драматичному фіналі проти канадійок здобули золото Ігор-2018.






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