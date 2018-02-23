Чехія програла ОАР, Канада проти Німеччини. Матчі 1/2 фіналу ОІ-2018
|Чехія не встояла перед ОАР/IIHF
23 лютого відбудуться два півфінальні матчі хокейного Олімпійського турніру.
У першому матчі Чехія програла команді ОАР 0:3. Хід поєдинку вирішив відрізок у середині другого періоду, коли чехи пропустили дві шайби протягом 30 секунд. Причому після першого взяття воріт судді декілька хвилин переглядали епізод на відео, лише згодом ухваливши рішення зарахувати його.
В іншій парі за путівку у фінал Канада побореться із сенсацією хокейного турніру збірною Німеччини. Напередодні німці несподівано позбавили надій на медалі збірну Швеції.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Хокей
1/2 фіналу
23 лютого
Чехія - ОАР - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
0:1 - 27:47 Гусєв (Дацюк)
0:2 - 28:14 Гавріков (Тєлєгін, Грігорєнко)
0:3 - 59:39 Ковальчук (Зуб, Зубарєв) ПВ
Канада - Німеччина - 14:10
Як відомо, у жінок американки в драматичному фіналі проти канадійок здобули золото Ігор-2018.
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