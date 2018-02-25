Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Хокей
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
35 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
25.02.2018  20:31

Донбас обіграв Кременчук в матчі 39-го туру УХЛ

УХЛ

ХК Донбас виграв у Кременчука в центральному поєдинку 39-го туру УХЛ.

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат

25 лютого

Донбас - Кременчук 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 - Кривошапкін, 36:52 ГМ
1:1 - Свищев (Жовнір, Кузьмик), 41:44
2:1 - Кузьмик 65:00 ПБ

Раніше повідомлялося, що Донбас закинув 15 шайб у ворота Вовків і оновив рекорд чемпіонатів України.


Читай також
Кременчук взяв реванш у Білого Барсу. Інші матчі УХЛ
Донбас виграв у Білого Барсу. Матчі 35-го туру УХЛ
Талановитий українець залишив США та виступатиме у першості УХЛ




Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
23:57
Футбол. ПСЖ розгромив Марсель. Матчі 27-го туру чемпіонату Франції
23:40
Футбол. Суперник Динамо по ЛЄ розгромив Сассуоло на виїзді, Мілан переміг Рому. Матчі 26 туру чемпіонату Італії
23:30
Футбол. Севілья і Атлетико забили сім голів на двох. Інші матчі 25 туру чемпіонату Іспанії
22:37
Футбол. Суркіс: Якщо Маріуполь потрапить в топ-6, то я знову буду вимагати гарантії безпеки
22:18
Стрільба. Українка встановила новий світовий рекорд
21:48
Футбол. Легенда Карпат продовжить кар'єру в Казахстані
21:32
Футбол. Екс-гравець Динамо забив дебютний м'яч в новому клубі. ВІДЕО
21:14
Футбол. Шальке без Коноплянки виграв у Байєра. Матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.06.2017

Піттсбург Пінгвінз вп'яте виграв Кубок Стенлі
У фінальній серії "пінгвіни" здолали Нешвілл 4:2.
ЧС-2017. Канада - Швеція 1:1 (0:2 бул). Фінал імені Генріка Лундквіста
ЧС-2017. Дивізіон I. Група A. Україна - Австрія 0:1. Відступати вже нікуди
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!