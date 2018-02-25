35 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.02.2018 20:31
Донбас обіграв Кременчук в матчі 39-го туру УХЛ
|УХЛ
ХК Донбас виграв у Кременчука в центральному поєдинку 39-го туру УХЛ.
Чемпіонат України з хокею
Регулярний чемпіонат
25 лютого
Донбас - Кременчук 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
0:1 - Кривошапкін, 36:52 ГМ
1:1 - Свищев (Жовнір, Кузьмик), 41:44
2:1 - Кузьмик 65:00 ПБ
Раніше повідомлялося, що Донбас закинув 15 шайб у ворота Вовків і оновив рекорд чемпіонатів України.
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