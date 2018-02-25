Донбас обіграв Кременчук в матчі 39-го туру УХЛ

УХЛ

ХК Донбас виграв у Кременчука в центральному поєдинку 39-го туру УХЛ.

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат

25 лютого

Донбас - Кременчук 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 - Кривошапкін, 36:52 ГМ

1:1 - Свищев (Жовнір, Кузьмик), 41:44

2:1 - Кузьмик 65:00 ПБ

Раніше повідомлялося, що Донбас закинув 15 шайб у ворота Вовків і оновив рекорд чемпіонатів України.