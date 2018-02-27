44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.02.2018 20:50
Кременчук розгромив Левів у 27-му турі УХЛ
|УХЛ
Кременчук розгромив Левів у перенесеному матчі 27-го туру УХЛ.
Раніше була інформація, що Донбас обіграв Кременчук в матчі 39-го туру УХЛ.
Чемпіонат України з хокею
Регулярний чемпіонат
27 лютого
Кременчук - Галицькі Леви 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
1:0 - Алексанян (Кривошапкін) — 10:07
2:0 - Карпенко (Чернишенко) — 11:39
3:0 - Козачук — 24:42
4:0 - Кривошапкін — 34:57
5:0 - Карпенко — 42:25
6:0 - Карпенко — 56:17
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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