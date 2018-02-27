Кременчук розгромив Левів у 27-му турі УХЛ

УХЛ

Кременчук розгромив Левів у перенесеному матчі 27-го туру УХЛ.

Раніше була інформація, що Донбас обіграв Кременчук в матчі 39-го туру УХЛ.

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат

27 лютого

Кременчук - Галицькі Леви 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

1:0 - Алексанян (Кривошапкін) — 10:07

2:0 - Карпенко (Чернишенко) — 11:39

3:0 - Козачук — 24:42

4:0 - Кривошапкін — 34:57

5:0 - Карпенко — 42:25

6:0 - Карпенко — 56:17