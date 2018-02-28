58 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 21:59
Донбас здобув вольову перемогу над Динамо. Інші матчі 40-го туру чемпіонату УХЛ
Донецький Донбас розгромив харківське Динамо у заключному турі регулярної першості УХЛ-2017/18.
Гості відкрили рахунок на 8-й хвилині, проте підопічні Сергія Вітера поступово вирівняли гру та перемогли 8:2.
В інших матчах Кременчук розгромив Левів 7:0, а Білий Барс розібрався із Броварськими Вовками 6:3.
Нагадаємо, напередодні Кременчук також із разгромним рахунком переміг Левів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій