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28.02.2018  21:59

Донбас здобув вольову перемогу над Динамо. Інші матчі 40-го туру чемпіонату УХЛ

 

Донецький Донбас розгромив харківське Динамо у заключному турі регулярної першості УХЛ-2017/18.

Гості відкрили рахунок на 8-й хвилині, проте підопічні Сергія Вітера поступово вирівняли гру та перемогли 8:2.

В інших матчах Кременчук розгромив Левів 7:0, а Білий Барс розібрався із Броварськими Вовками 6:3. 

Нагадаємо, напередодні Кременчук також із разгромним рахунком переміг Левів.




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