Донбас виграв у Білого Барсу. Матчі 35-го туру УХЛ
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Донбас виграв у Білого Барсу з рахунком 7:3 в матчі 35-го туру УХЛ.
Як відомо, напередодні Донбас закинув 15 шайб у ворота Вовків і оновив рекорд чемпіонатів України.
Чемпіонат України з хокею
35 тур
3 лютого
МХК Динамо - Кременчук 3:6 (1:1; 2:2; 0:3)
0:1 Карпенко (Грицких, Роганов), 05:00 ГБ
1:1 Гайдамака (Колядинський), 18:46
1:2 Гриценко (Алексанян-Петрович, Рубан), 22:33
2:2 Чердак - 27:57 ГБ
2:3 Грицких (Карпенко, Роганов), 28:32
3:3 Колядинський, 34:33
3:4 Алексанян-Петрович (Карпенко, Рубан), 43:23
3:5 Шиманский (Горлушко), 51:34
3:6 Кривошапкін (Гриценко), 59:23
Донбас - Білий Барс - 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)
1:0 Коренчук (Луговой), 13:32
1:1 Ядловський (Даниленко, Лєсніков), 17:20 ГБ
2:1 Коренчук (Луговой), 20:38
3:1 Мостовий (Денискін, Свищев), 22:59
4:1 Костіков (Лялька, Ігнатенко), 30:20 ГБ
5:1 Свищев (Жовнір), 33:38
5:2 Ромащенко (Даниленко, Ядловський), 39:26
6:2 Мостовий (Свищев, Ворона), 43:30
6:3 Герцик (Ядловський, Даниленко), 45:21 ГБ
7:3 Ворона (Свищев, Мостовий), 18:51
Галицькі Леви - ХК Вовки 2:3
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