Донбас виграв у Білого Барсу. Матчі 35-го туру УХЛ

УХЛ

Донбас виграв у Білого Барсу з рахунком 7:3 в матчі 35-го туру УХЛ.

Як відомо, напередодні Донбас закинув 15 шайб у ворота Вовків і оновив рекорд чемпіонатів України.

Чемпіонат України з хокею

35 тур

3 лютого

МХК Динамо - Кременчук 3:6 (1:1; 2:2; 0:3)

0:1 Карпенко (Грицких, Роганов), 05:00 ГБ

1:1 Гайдамака (Колядинський), 18:46

1:2 Гриценко (Алексанян-Петрович, Рубан), 22:33

2:2 Чердак - 27:57 ГБ

2:3 Грицких (Карпенко, Роганов), 28:32

3:3 Колядинський, 34:33

3:4 Алексанян-Петрович (Карпенко, Рубан), 43:23

3:5 Шиманский (Горлушко), 51:34

3:6 Кривошапкін (Гриценко), 59:23

Донбас - Білий Барс - 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)

1:0 Коренчук (Луговой), 13:32

1:1 Ядловський (Даниленко, Лєсніков), 17:20 ГБ

2:1 Коренчук (Луговой), 20:38

3:1 Мостовий (Денискін, Свищев), 22:59

4:1 Костіков (Лялька, Ігнатенко), 30:20 ГБ

5:1 Свищев (Жовнір), 33:38

5:2 Ромащенко (Даниленко, Ядловський), 39:26

6:2 Мостовий (Свищев, Ворона), 43:30

6:3 Герцик (Ядловський, Даниленко), 45:21 ГБ

7:3 Ворона (Свищев, Мостовий), 18:51

Галицькі Леви - ХК Вовки 2:3