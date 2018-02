Визначився переможець Ліги чемпіонів-2017/18: відео голів фінальної гри

Фінський Ювяскюля став переможцем Ліги чемпіонів-2017/18.

У фінальному поєдинку фінни здолали шведський Векше 2:0.

Матч відбувся на майданчику шведської команди, проте це не завадило Ювяскюля вразити ворота суперника у другому та третьому періодах.

Зазначимо, що вперше в історії Ліги чемпіонів переможцем стала команда, яка не представляє Швецію. Раніше турнір вигравала Лулео та двічі Фрелунда.

