Визначився переможець Ліги чемпіонів-2017/18: відео голів фінальної гри
Фінський Ювяскюля став переможцем Ліги чемпіонів-2017/18.
У фінальному поєдинку фінни здолали шведський Векше 2:0.
Матч відбувся на майданчику шведської команди, проте це не завадило Ювяскюля вразити ворота суперника у другому та третьому періодах.
Зазначимо, що вперше в історії Ліги чемпіонів переможцем стала команда, яка не представляє Швецію. Раніше турнір вигравала Лулео та двічі Фрелунда.
First goal of the #CHLFinal courtesy of Joonas Nättinen! 🚨#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/WXlGCqPZJl— Champions Hockey League (@championshockey) 6 лютого 2018 р.
This is the goal that sealed the deal! 🚨#CHLFinal #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/2HBeAlV24L— Champions Hockey League (@championshockey) 6 лютого 2018 р.
CHAMPIONS! 🇫🇮🏆#CHLFinal #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/6vu5uAj1P9— Champions Hockey League (@championshockey) 6 лютого 2018 р.
Ліга чемпіонів-2017/18
Плей-офф
Фінал
6 лютого
Векше (Швеція) - Ювяскюля (Фінляндія) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Нагадаємо, що в іншому єврокубковому турнірі Континентальному кубку перемогу святкувала білоруська Юність. Завдяки перемозі у цих змаганнях у наступному сезоні білоруси виступатимуть у ЛЧ.
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