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06.02.2018  23:20

Визначився переможець Ліги чемпіонів-2017/18: відео голів фінальної гри

 

Фінський Ювяскюля став переможцем Ліги чемпіонів-2017/18.

У фінальному поєдинку фінни здолали шведський Векше 2:0. 

Матч відбувся на майданчику шведської команди, проте це не завадило Ювяскюля вразити ворота суперника у другому та третьому періодах. 

Зазначимо, що вперше в історії Ліги чемпіонів переможцем стала команда, яка не представляє Швецію. Раніше турнір вигравала Лулео та двічі Фрелунда. 

Ліга чемпіонів-2017/18

Плей-офф

Фінал 

6 лютого 

Векше (Швеція) - Ювяскюля (Фінляндія) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Нагадаємо, що в іншому єврокубковому турнірі Континентальному кубку перемогу святкувала білоруська Юність. Завдяки перемозі у цих змаганнях у наступному сезоні білоруси виступатимуть у ЛЧ. 
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