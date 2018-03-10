Скрєпи стали ще духовнішими: голова профспілки КХЛ Коваленко нокаутував арбітра на турнірі ветеранів. ВІДЕО

Андрєй Ковалєнко

Під час Кубку виклику серед ветеранів голова профспілки гравців КХЛ Андрій Коваленко нокаутував арбітра Владіслава Кісєльова.

Кісєльов, який є інспектором ФХР (Федерація хокею Росії - ред.), а також працює на ветеранських турнірах, був госпіталізований.

Зазначимо, що Ковалєнко провів 9 років в НХЛ та отримав прізвисько "Рускій танк".

Раніше повідомлялося, що в чемпіонаті УХЛ сталася епічна бійка.