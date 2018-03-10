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474 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 12:56
Скрєпи стали ще духовнішими: голова профспілки КХЛ Коваленко нокаутував арбітра на турнірі ветеранів. ВІДЕО
|Андрєй Ковалєнко
Під час Кубку виклику серед ветеранів голова профспілки гравців КХЛ Андрій Коваленко нокаутував арбітра Владіслава Кісєльова.
Кісєльов, який є інспектором ФХР (Федерація хокею Росії - ред.), а також працює на ветеранських турнірах, був госпіталізований.
Зазначимо, що Ковалєнко провів 9 років в НХЛ та отримав прізвисько "Рускій танк".
Раніше повідомлялося, що в чемпіонаті УХЛ сталася епічна бійка.
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