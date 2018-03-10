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10.03.2018  20:27

Донбас розгромив Динамо в другому матчі півфіналу УХЛ

УХЛ

Донбас виграв у харківського Динамо в другому матчі піфіналу УХЛ.

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою донецького клубу з рахунком 6:2.

Раніше повідомлялося, що Кременчук обіграв Білий Барс.

Чемпіонат УХЛ-2017/18

Плей-офф

Півфінал

Другий матч

9 березня

Донбас – МХК Динамо 9:0 (2:0, 3:0, 4:0)

1:0 Мазур, 2:51;
2:0 Захаров (Лялька), 19:43;
3:0 Лялька 24:57 ГМ;
4:0 Коренчук (Ворона, Григорьєв), 31:25;
5:0 Костіков, 35:37 ГМ;
6:0 Захаров 43:29 ГБ;
7:0 Свищев (Фірсов), 49:46;
8:0 Коваленко (Ординський), 52:25;
9:0 Лялька (Захаров, Денискін), 55:12 ГБ.

Рахунок у серії - 2:0





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