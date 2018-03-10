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155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 20:27
Донбас розгромив Динамо в другому матчі півфіналу УХЛ
|УХЛ
Донбас виграв у харківського Динамо в другому матчі піфіналу УХЛ.
Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою донецького клубу з рахунком 6:2.
Раніше повідомлялося, що Кременчук обіграв Білий Барс.
Чемпіонат УХЛ-2017/18
Плей-офф
Півфінал
Другий матч
9 березня
Донбас – МХК Динамо 9:0 (2:0, 3:0, 4:0)
1:0 Мазур, 2:51;
2:0 Захаров (Лялька), 19:43;
3:0 Лялька 24:57 ГМ;
4:0 Коренчук (Ворона, Григорьєв), 31:25;
5:0 Костіков, 35:37 ГМ;
6:0 Захаров 43:29 ГБ;
7:0 Свищев (Фірсов), 49:46;
8:0 Коваленко (Ординський), 52:25;
9:0 Лялька (Захаров, Денискін), 55:12 ГБ.
Рахунок у серії - 2:0
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