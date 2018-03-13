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13.03.2018  22:20

Визначився перший фіналіст плей-офф УХЛ

 

Донецький Донбас став першим фіналістом плей-офф першості Української хокейної ліги у сезоні-2017/18.

Донеччани без проблем подолали півфінальну стадію матчів на виліт, тричі розгромивши харківське Динамо. У третьому поєдинку підопічні Сергія Вітера не залишили шансів команді Олександра Сеуканда - 9:2. 

Зазначимо, що Динамо пропустило першу шайбу вже за 9 секунд після стартового вкидання. 

УХЛ-2017/18

Плей-офф

Півфінал

Третій матч

13 березня

Динамо Харків - Донбас - 2:9 (0:5, 2:1, 0:3)

Рахунок у серії - 0:3

У другому півфінальному протистоянні Кременчук веде у серії із Білим Барсом. Третій матч відбудеться 14 березня у Кременчуку о 18:00.





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