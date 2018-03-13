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60 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.03.2018 22:20
Визначився перший фіналіст плей-офф УХЛ
Донецький Донбас став першим фіналістом плей-офф першості Української хокейної ліги у сезоні-2017/18.
Донеччани без проблем подолали півфінальну стадію матчів на виліт, тричі розгромивши харківське Динамо. У третьому поєдинку підопічні Сергія Вітера не залишили шансів команді Олександра Сеуканда - 9:2.
Зазначимо, що Динамо пропустило першу шайбу вже за 9 секунд після стартового вкидання.
УХЛ-2017/18
Плей-офф
Півфінал
Третій матч
13 березня
Динамо Харків - Донбас - 2:9 (0:5, 2:1, 0:3)
Рахунок у серії - 0:3
У другому півфінальному протистоянні Кременчук веде у серії із Білим Барсом. Третій матч відбудеться 14 березня у Кременчуку о 18:00.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій