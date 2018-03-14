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14.03.2018  21:44

Кременчук дотиснув Білий Барс та вийшов у фінал плей-офф УХЛ

 

Кременчук переміг Білий Барс у третьому матчі 1/2 фіналу плей-офф УХЛ.

Доля матчу вирішувалася в овертаймі - із виділених 20 додаткових хвилин команди навіть не встигли відіграти хвилини - на 41-й секунді Дмитро Чернишенко підставив ключку під простріл Антона Бойкова та приніс перемогу своїй команді - 5:4. 

Таким чином, Кременчук зіграє у фіналі плей-офф сезону-2017/18 із донецьким Донбасом. 

Фінальна серія буде йти до чотирьох перемог однієї з команд. Протистояння розпочнеться 17 березня на домашньому льоді донеччан у Дружківці. 

Чемпіонат УХЛ-2017/18

Плей-офф

1/2 фіналу, серія до трьох перемог

3-й матч

14 березня

Кременчук - Білий Барс - 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)

0:1 - 02:14 Лесніков (Куцевич, Даниленко)
0:2 - 06:44 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко) ГБ
1:2 - 16:52 Толстушко (Бойков, Карпенко) ГБ
1:3 - 17:59 Разумов (Грицюк, Табашник)
2:3 - 20:10 Толстушко (Чернишенко) ГБ
2:4 - 22:07 Бондаренко (Тимченко, Герцик)
3:4 - 42:06 Алексанян-Петрович (Т. Гриценко, Гріцкіх)
4:4 - 44:42 Т. Гриценко (Кривошапкін)
5:4 - 60:41 Чернишенко (Бойков, Костюк)

Напередодні Донбас без проблем оформив вихід у фінал, розгромивши харківське Динамо і у третьому матчі.





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