Кременчук дотиснув Білий Барс та вийшов у фінал плей-офф УХЛ

Кременчук переміг Білий Барс у третьому матчі 1/2 фіналу плей-офф УХЛ.

Доля матчу вирішувалася в овертаймі - із виділених 20 додаткових хвилин команди навіть не встигли відіграти хвилини - на 41-й секунді Дмитро Чернишенко підставив ключку під простріл Антона Бойкова та приніс перемогу своїй команді - 5:4.

Таким чином, Кременчук зіграє у фіналі плей-офф сезону-2017/18 із донецьким Донбасом.

Фінальна серія буде йти до чотирьох перемог однієї з команд. Протистояння розпочнеться 17 березня на домашньому льоді донеччан у Дружківці.

Чемпіонат УХЛ-2017/18

Плей-офф

1/2 фіналу, серія до трьох перемог

3-й матч

14 березня

Кременчук - Білий Барс - 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)

0:1 - 02:14 Лесніков (Куцевич, Даниленко)

0:2 - 06:44 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко) ГБ

1:2 - 16:52 Толстушко (Бойков, Карпенко) ГБ

1:3 - 17:59 Разумов (Грицюк, Табашник)

2:3 - 20:10 Толстушко (Чернишенко) ГБ

2:4 - 22:07 Бондаренко (Тимченко, Герцик)

3:4 - 42:06 Алексанян-Петрович (Т. Гриценко, Гріцкіх)

4:4 - 44:42 Т. Гриценко (Кривошапкін)

5:4 - 60:41 Чернишенко (Бойков, Костюк)

Напередодні Донбас без проблем оформив вихід у фінал, розгромивши харківське Динамо і у третьому матчі.