Кременчук дотиснув Білий Барс та вийшов у фінал плей-офф УХЛ
Кременчук переміг Білий Барс у третьому матчі 1/2 фіналу плей-офф УХЛ.
Доля матчу вирішувалася в овертаймі - із виділених 20 додаткових хвилин команди навіть не встигли відіграти хвилини - на 41-й секунді Дмитро Чернишенко підставив ключку під простріл Антона Бойкова та приніс перемогу своїй команді - 5:4.
Таким чином, Кременчук зіграє у фіналі плей-офф сезону-2017/18 із донецьким Донбасом.
Фінальна серія буде йти до чотирьох перемог однієї з команд. Протистояння розпочнеться 17 березня на домашньому льоді донеччан у Дружківці.
Чемпіонат УХЛ-2017/18
Плей-офф
1/2 фіналу, серія до трьох перемог
3-й матч
14 березня
Кременчук - Білий Барс - 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)
0:1 - 02:14 Лесніков (Куцевич, Даниленко)
0:2 - 06:44 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко) ГБ
1:2 - 16:52 Толстушко (Бойков, Карпенко) ГБ
1:3 - 17:59 Разумов (Грицюк, Табашник)
2:3 - 20:10 Толстушко (Чернишенко) ГБ
2:4 - 22:07 Бондаренко (Тимченко, Герцик)
3:4 - 42:06 Алексанян-Петрович (Т. Гриценко, Гріцкіх)
4:4 - 44:42 Т. Гриценко (Кривошапкін)
5:4 - 60:41 Чернишенко (Бойков, Костюк)
Напередодні Донбас без проблем оформив вихід у фінал, розгромивши харківське Динамо і у третьому матчі.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
|
12.06.2017
Піттсбург Пінгвінз вп'яте виграв Кубок Стенлі
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій