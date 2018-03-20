Головний тренер збірної України назвав 26 кандидатів на участь у чемпіонаті світу

Олег Ігнатьєв / ФХУ

Старший тренер юніорської збірної команди України Олег Ігнатьєв визначився зі списком кандидатів на участь в чемпіонаті світу з хокею серед юніорів 2018 року.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Воротарі: Артур Оганджанян (Boch Militia U18, США), Дмитро Сердюк (ДЮСШ Кристал Саратов, Росія), Владислав Гурко (МХК Динамо).

Захисники: Кирило Будько (СКА-Варяги, Росія), Микита Табашник, Сергій Логач, Богдан Грицюк, Михайло Васильєв (всі – Білий Барс), Даніїл Бабчук (МХК Динамо), Микита Кругляков (МДЮСШ Дніпро), Андрій Євтухов (ДЮСШ Крижинка).

Нападники: Олексій Миклуха, Богдан Середницький (Списска Нова-Вес, Словаччина), Давид Іващенко (Скаліца, Словаччина), Артем Матейченко (ДЮСШ Локомотив, Росія), Денис Архіпенко (Wilkes-Barre / Scranton Knights, EHL, США), Олександр Пересунько (Boston Jr. Bruins, NCDC, США), Тимур Хмельов (Okanagan Europe U18, Австрія), Фелікс Морозов, Дмитро Даниленко (обидва – Білий Барс), Дмитро Халін, Олексій Сиротенко (обидва – МХК Динамо), Богдан Арабов, (Галицькі Леви), Гліб Кривошапкін (ХК Кременчук), Даніїл Дуюн (МДЮСШ Дніпро) та Кирило Ланін.

Чемпіонат світу серед юніорів відбудеться з 14 до 20 квітня в Києві.

Нагадаємо, що Донбас виграв у Кременчука в першому матчі фіналу УХЛ.