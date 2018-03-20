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32 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 22:17
Донбас переміг Кременчук у другому матчі фіналу УХЛ
|УХЛ
Донецький клуб вдруге поспіль розібрався з Кременчуком у фіналі української хокейної ліги.
Чемпіонат УХЛ-2017/18
Фінал
2-й матч
20 березня
Донбас - Кременчук 6:3 (1:0, 4:0, 1:3)
Рахунок у двох матчах - 2:0
15:56 Мостовий (Свіщев, Мазур) — 1:0;
23:24 Мостовий (Мазур) — 2:0;
30:52 Кузьмик (Коренчук) — 3:0;
35:07 Захаров (Лялька, Деніскін) — 4:0;
35:59 Костіков (Савченко, Коваленко) — 5:0;
40:54 Наливайко (Чернишенко, ГБ) — 5:1;
46:01 Єфімочкін (Рубан) — 5:2;
49:16 Коваленко (Костіков, Савченко) — 6:2;
52:48 Бойков (Карпенко, Толстушко) — 6:3
Нагадаємо, що в першій грі Донбас переміг з рахунком 3:0.
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