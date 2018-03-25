Донбас переміг Кременчук у четвертому матчі фінальної серії УХЛ

25-го березня відбувся четвертий матч фінальної серії плей-офф між Кременчуком та Донбасом, після якого донеччани повели в серії 3:1.

Нагадаємо, що переможець чемпіонату УХЛ визначиться після четвертої перемоги однієї з команд.

Чемпіонат УХЛ-2017/18

Фінал

4-й матч

25 березня

Кременчук – Донбас 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)

1:0 Бойков (Грицких, Карпенко), 19:30 ГБ.

1:1 Мостовой (Кузьмик, Александров), 24:16.

1:2 Мостовой (Свищев), 29:29.

1:3 Лялька (Захаров, Матвієнко), 36:24.

1:4 Коваленко (Луговой), 37:12.

1:5 Савченко (Григорьєв), 52:59.

2:5 Алексанян-Петрович (Грицких, Чернишенко), 53:37.