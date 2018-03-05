Динамо і Кременчук вийшли до півфіналу УХЛ

Фото - УХЛ

5 березня відбулося два матчі плей-офф чемпіонату України з хокею.

Динамо і Кременчук у чвертьфіналі здолали Галицьких Левів і Вовків відповідно.

За вихід до фіналу городяни поборються з Білим Барсом 8 березня, а Динамо зіграє з Донбасом.

УХЛ

Регулярний чемпіонат

1/4 фіналу

5 березня

Вовки - Кременчук 3:5 (0:0, 1:3, 2:2) за сумою двох матчів – 4:10

0:1 – Чорний (Карпенко, Козачук) – 24:13, ГБ

0:2 – Алексанян-Петрович (Чернишенко, Рубан) – 24:26,

0:3 – Карпенко (Толстушко, Бойков) – 33:36, ГБ

1:3 – Шапіро (Забулонов, Черемнов) – 34:31, ГМ

1:4 – Алексанян-Петрович (Чорний, Карпенко) – 40:37,

1:5 – Толстушко (Бойков, Карпенко) – 48:14, ГБ

2:5 – Шахов (Забулонов, Мікульчік) – 52:01, ГБ

3:5 – Мікульчік (Привалихін, Забулонов) – 55:24, ГБ

Галицькі Леви - Динамо 3:4 (0:1, 2:2, 1:1) за сумою двох матчів – 5:6

Нагадаємо, що Кременчук розгромив Вовків у першому матчі плей-офф УХЛ.